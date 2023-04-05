Не приходять виплати для ВПО? Чому так відбувається і як це виправити

Через недоробки в системі деякі можуть зіткнутися із затримкою виплат

З початком повномасштабного вторгнення росії багато українців мають право на допомогу від держави. Однією з таких категорій громадян є ВПО (тимчасово переміщені особи). Однак через недоопрацювання системи деякі можуть зіткнутися з проблемами, а саме — затримкою виплат.

У Мінреінтеграції розповіли, як цього можна уникнути.

Йдеться про проблему, яка може виникнути у громадян, які змінили своє місце реєстрації у додатку "Дія".

"У Мінреінтеграції надійшло звернення від внутрішньо переміщених осіб, яким затримуються виплати допомоги на проживання. Наразі питання автоматичного перепризначення допомоги на проживання потребує доопрацювання ", — зазначили у відомстві.

Що потрібно зробити, щоб не зіткнутися чи виправити цю проблему

Для своєчасного отримання допомоги на проживання ВПО слід звернутися до Управління соціального захисту населення за новим місцем фактичного проживання. При цьому наголошується, що органи соцзахисту не повинні вимагати у ВПО оформлення повторної заяви на отримання допомоги. Виплати мають продовжитись на основі вже зареєстрованої заяви за місцем проживання.

Для цього працівники соцзахисту мають надіслати запит на отримання електронної справи, попередньо сформованої на підставі зареєстрованої заяви від переселенця. Зверніть увагу, що допомога на проживання буде нарахована за всі місяці з моменту зміни фактичного місця проживання ВПО.

У Мінсоцполітики запевнили, що питання автоматичного перепризначення допомоги на проживання буде вирішено до кінця квітня.

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