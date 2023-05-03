"Травневих" виплат не буде: в Україні перенесли виплати захисникам на кінець літа

Виплату українці отримають, але іншим часом

Україна незважаючи на війну продовжує допомагати своїм громадянам та виплачувати грошову допомогу. Проте, з цього року одну зі щорічних виплат було зміщено і тепер її виплачуватимуть в інший час. Йдеться про разову виплату захисникам України, яка щороку виплачувалася до Дня Перемоги.

"Телеграф" розповідає, коли тепер українці матимуть змогу отримати свою грошову допомогу.

Так, згідно з рішенням Верховної Ради було змінено дату проведення щорічної разової виплати учасникам війни, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) загиблих учасників бойових дій, дружинам (чоловікам) загиблих жертв нацистських переслідувань у минулому тощо..

Тепер відповідна виплата здійснюватиметься щорічно до Дня Незалежності України, який відзначається 24 серпня (замість 5 травня).

Порядок та розміри разової виплати визначать Кабінет Міністрів України у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українським чиновникам запроваджують нову виплату.

Також ми повідомляли, що українцям роздаватимуть по 6 тисяч гривень щомісяця.