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Українцям виплатять по 500 тисяч гривень: хто може претендувати на допомогу

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Частина українців може отримати по 500 тисяч гривень Новина оновлена 02 травня 2023, 16:37
Частина українців може отримати по 500 тисяч гривень

Отримати виплати можуть лише деякі категорії громадян

Українці можуть отримати грошову допомогу від держави на відновлення пошкодженого під час повномасштабної війни житла. Йдеться про виплату у розмірі 500 тисяч гривень.

Про це голова парламентського Комітету з організації державної влади та місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк повідомила в ефірі телемарафону.

Допомогу буде надано у рамках програми "єВідновлення", тестування якої почнеться з 10 травня. Вже було подано через "Дію" 360 тис. заявок на відновлення житла.

"Уряд у рамках великої програми з компенсації 21 квітня прийняв постанову, яка називається "єВідновлення". Це буде публічна послуга, і вона буде стосуватися частини громадян. Це ті люди, які на сьогодні мають пошкоджене житло і мають зареєстровані права на таке житло, і такі права знаходяться в реєстрі речових прав. Це люди — громадяни України, які досягли 21 року", – сказала Шуляк.

За її словами, якщо людина підходить під усі критерії, вона може розраховувати на отримання швидкої компенсації з використанням програми "Дія".

"Ці гроші обмежені 500 тис. грн. Ними зможуть скористатися ті люди, у яких незначні пошкодження, які можна буде швидко відремонтувати шляхом отримання будівельних матеріалів чи будівельних робіт. На сьогодні ця програма перебуває у тестовому режимі, повторюся — це частина великої програми з компенсацій", — додала Олена Шуляк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що частина українців можуть отримати по 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції.

Теги:
#Україна #Компенсація #Допомога #Соціальні виплати #Житло #Гроші