Українцям виплатять по 500 тисяч гривень: хто може претендувати на допомогу

Отримати виплати можуть лише деякі категорії громадян

Українці можуть отримати грошову допомогу від держави на відновлення пошкодженого під час повномасштабної війни житла. Йдеться про виплату у розмірі 500 тисяч гривень.

Про це голова парламентського Комітету з організації державної влади та місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк повідомила в ефірі телемарафону.

Допомогу буде надано у рамках програми "єВідновлення", тестування якої почнеться з 10 травня. Вже було подано через "Дію" 360 тис. заявок на відновлення житла.

"Уряд у рамках великої програми з компенсації 21 квітня прийняв постанову, яка називається "єВідновлення". Це буде публічна послуга, і вона буде стосуватися частини громадян. Це ті люди, які на сьогодні мають пошкоджене житло і мають зареєстровані права на таке житло, і такі права знаходяться в реєстрі речових прав. Це люди — громадяни України, які досягли 21 року", – сказала Шуляк.

За її словами, якщо людина підходить під усі критерії, вона може розраховувати на отримання швидкої компенсації з використанням програми "Дія".

"Ці гроші обмежені 500 тис. грн. Ними зможуть скористатися ті люди, у яких незначні пошкодження, які можна буде швидко відремонтувати шляхом отримання будівельних матеріалів чи будівельних робіт. На сьогодні ця програма перебуває у тестовому режимі, повторюся — це частина великої програми з компенсацій", — додала Олена Шуляк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що частина українців можуть отримати по 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції.