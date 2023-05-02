Украинцам выплатят по 500 тысяч гривен: кто может претендовать на помощь

Получить выплаты могут только некоторые категории граждан

Украинцы могут получить денежную помощь от государства на восстановление поврежденного в ходе полномасштабной войны жилья. Речь идет о выплате в размере 500 тысяч гривен.

Об этом председатель парламентского Комитета по организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила в эфире телемарафона.

Помощь будет предоставлена в рамках программы "єВідновлення", тестирование которой начнется с 10 мая. Уже было подано через "Дію" 360 тыс. заявок на восстановление жилья.

"Правительство в рамках большой программы по компенсации 21 апреля приняло постановление, которое называется "єВідновлення". Это будет публичная услуга, и она будет касаться части граждан. Это те люди, которые на сегодня имеют поврежденное жилье и имеют зарегистрированные права на такое жилье, и такие права находятся в реестре имущественных прав. Это люди — граждане Украины, достигшие 21 года", — сказала Шуляк.

По ее словам, если человек подходит под все критерии, он может рассчитывать на получение быстрой компенсации с использованием приложения "Дія".

"Эти деньги ограничены 500 тыс. грн. Ими смогут воспользоваться те люди, у которых незначительные повреждения, которые можно будет быстро отремонтировать путем приобретения строительных материалов или строительных работ. На сегодня эта программа находится в тестовом режиме, повторюсь — это часть большой программы по компенсациям", — добавила Елена Шуляк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что часть украинцев могут получить по 6600 гривен от Международной организации по миграции.