Больше 40 тысяч гривен: кто в Украине может получать пособие на ребенка

Деньги выплачивают в течение трех лет

Украинские семьи могут получать денежную помощь от государства при рождении второго ребенка. Финансированием занимается Министерство социальной политики.

Выплата на рождение имеет фиксированную сумму — 41 280 грн и она не зависит от того, какой у вас ребенок по очередности. Однако выплачиваются эти деньги родителям не сразу. Об этом говорится в материале Фактов ICTV.

Выплаты на ребенка производятся следующим образом:

10 320 грн — выплачивают сразу;

860 грн в месяц — в течение трех лет.

Также выплаты предусмотрены для семей, которые усыновили ребенка. Но в данном случае размер выплат будет зависеть от того, когда ребенок родился. К примеру, если он родился 30.06.2014, то сумма будет зависеть от размеров, установленных на тот период.

Как получить выплаты на второго ребенка

Оформить выплаты можно несколькими способами:

В отделе соцзащиты. Родителям необходимо обратиться в отдел социальной защиты в своем регионе и написать заявление о рождении ребенка. Вместе с тем будет необходимо предоставить копию свидетельства о рождении и предъявить оригинал.

Через платформу "Дія". Для этого необходимо авторизоваться и перейти в раздел єМалятко, ввести дату рождения ребенка, указать информацию о родителях ребенка. Также при оформлении выплат нужно будет указать номер медицинского заключения (он приходит на телефон матери после родов или его можно найти в справке из роддома). Далее следует выбрать услугу "Назначение пособия при рождении ребенка", указать, кто его будет получать, определить способ получения (почта или банковская карта) и указать реквизиты или отделение почты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинки, у которых родился ребенок за границей, могут оформить на него пособие в режиме онлайн.