Понад 40 тисяч гривень: хто в Україні може отримувати допомогу на дитину

Гроші виплачують протягом трьох років

Українські сім’ї можуть отримувати грошову допомогу від держави при народженні другої дитини. Фінансуванням займається Міністерство соціальної політики.

Виплата на народження має фіксовану суму — 41 280 грн і вона не залежить від того, якою у вас дитина по черговості. Проте ці гроші виплачуються батькам не одразу. Про це йдеться у матеріалі Фактів ICTV.

Виплати на дитину здійснюються таким чином:

10 320 грн — виплачують відразу;

860 грн на місяць – протягом трьох років.

Також виплати передбачені для сімей, які усиновили дитину. Але в цьому випадку розмір виплат залежатиме від того, коли дитина народилася. Наприклад, якщо вона народилася 30.06.2014, сума залежатиме від розмірів, встановлених на той період.

Як отримати виплати на другу дитину

Оформити виплати можна кількома способами:

У відділі соцзахисту. Батькам необхідно звернутися до відділу соціального захисту у своєму регіоні та написати заяву про народження дитини. Водночас необхідно надати копію свідоцтва про народження та пред’явити оригінал.

Через платформу Дія. Для цього необхідно авторизуватися та перейти до розділу єМалятко, ввести дату народження дитини, вказати інформацію про батьків дитини. Також при оформленні виплат потрібно буде вказати номер медичного висновку (він приходить на телефон матері після пологів або його можна знайти у довідці з пологового будинку). Далі слід вибрати послугу "Призначення допомоги при народженні дитини", вказати, хто її отримуватиме, визначити спосіб отримання (пошта або банківська картка) та вказати реквізити або відділення пошти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українки, у яких народилася дитина за кордоном, можуть оформити на неї допомогу в режимі онлайн.