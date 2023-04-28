Украинцам раздают по 6000 гривен помощи: кто и как может получить

Помощь предоставляется на протяжении трех месяцев

Во время полномасштабного вторжения россии многие украинцы имеют право на помощь, как от государства, так и от различных международных организаций. Одним из видов такой кэш-поддержки являются выплаты от Международной организации по миграции (МОМ).

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Кто может получить помощь

Финансовая помощь Международной организации по миграции распространяется на всю территорию Украины, на переселенцев из определенных регионов. Ее могут оформить уязвимые категории населения:

одинокая мать или отец, получающие пособие на детей;

женщины в связи с беременностью и родами;

лица с инвалидностью;

семьи с двумя и более детьми;

пенсионеры, которым 65+.

Сколько денег платят

Гражданам, которые будут принимать участие в помощи обещают выплачивать по 2200 гривен ежемесячно на протяжении трех месяцев. Для этого МОМ выделила около 700 миллионов гривен.

Как оформить выплаты

Нужно зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо в органах соцзащиты населения территориального общества или ЦНАПе. После проверки информации и подтверждения категории программы, заявки отправят в офис МОМ. Далее организация решит оказывать ли финансовую помощь.

Также получить выплаты можно через платформу єДопомога, отправив соответствующую заявку.

Стоит отметить, что хотя первый этап приема заявок через платформу єДопомога закончился, однако украинцы, подпадающие под категорию получателей помощи, все еще могут получить деньги.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые украинцы могут получить выплаты от французской гуманитарной организации ACTED.

Также мы сообщали, что украинские семьи могут получить 10 тысяч гривен.