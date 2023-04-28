Українцям роздають по 6000 гривень допомоги: хто і як може отримати

Допомога надається протягом трьох місяців

Під час повномасштабного вторгнення росії багато українців мають право на допомогу як від держави, так і від різних міжнародних організацій. Одним із видів такої кеш-підтримки є виплати від Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Про це повідомляють Новини.Live

Хто може отримати допомогу

Фінансова допомога Міжнародної організації з міграції поширюється на всю територію України, на переселенців із певних регіонів. Її можуть оформити вразливі категорії населення:

самотня мати або батько, які отримують допомогу на дітей;

жінки у зв’язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю;

сім’ї з двома та більше дітьми;

пенсіонери, яким 65+.

Скільки грошей платять

Громадянам, які братимуть участь у допомозі, обіцяють виплачувати по 2200 гривень щомісяця протягом трьох місяців. Для цього МОМ виділила близько 700 мільйонів гривень.

Як оформити виплати

Потрібно зареєструватися як внутрішньо переміщена особа в органах соцзахисту населення територіального товариства чи ЦНАП. Після перевірки інформації та підтвердження категорії програми заявки відправлять до офісу МОМ. Далі організація вирішить чи надавати фінансову допомогу.

Також отримати виплати можна через платформу єДопомога, надіславши відповідну заявку.

Варто зазначити, що хоча перший етап прийому заявок через платформу єДопомога закінчився, проте українці, які підпадають під категорію отримувачів допомоги, все ще можуть отримати гроші.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі українці можуть отримати виплати від французької гуманітарної організації ACTED.

Також ми повідомляли, що українські сім’ї можуть отримати 10 тисяч гривень.