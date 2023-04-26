Некоторые украинцы могут получить до миллиона гривен от государства: кто может рассчитывать

Выплата может быть получена в течение 3 лет после получения инвалидности

В Украине с началом полномасштабной войны многие граждане могут рассчитывать на поддержку, как от государства, так и от различных международных организаций. Одним из видом кэш-поддержки является единоразовая выплата за жизнь и здоровье.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, согласно закону № 2980-IX, с 1 мая начнет действовать новая программа помощи украинцам, благодаря которой некоторые граждане могут получить до миллиона гривен.

Кто может получить помощь

"Этот Закон направлен на поддержку некоторых категорий лиц, ставших лицами с инвалидностью в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанных с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии Российской Федерации против Украины в районах проведения военных (боевых) действий или в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям, а в случае гибели (смерти) указанных лиц – в поддержку членов их семей", — говорится в тексте Закона.

Какие суммы предусмотрены

В законопроекте прописаны такие суммы:

лицам с инвалидностью I группы – 0,8 млн грн;

с инвалидностью II группы – 0,5 млн грн;

с инвалидностью III группы – 0,2 млн грн;

в случае гибели (и будет выплачиваться родственникам) – 1 млн грн.

Стоит отметить, что в документе сказано, что выплата может быть получена в течение 3 лет после получения инвалидности.

Напомним, ранее мы писали о том, что водителям воинских частей, подчиненных Командованию Сил логистики ВСУ, предусмотрены выплаты.

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