Некоторые украинцы могут получить до миллиона гривен от государства: кто может рассчитывать
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Выплата может быть получена в течение 3 лет после получения инвалидности
В Украине с началом полномасштабной войны многие граждане могут рассчитывать на поддержку, как от государства, так и от различных международных организаций. Одним из видом кэш-поддержки является единоразовая выплата за жизнь и здоровье.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Так, согласно закону № 2980-IX, с 1 мая начнет действовать новая программа помощи украинцам, благодаря которой некоторые граждане могут получить до миллиона гривен.
Кто может получить помощь
"Этот Закон направлен на поддержку некоторых категорий лиц, ставших лицами с инвалидностью в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанных с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии Российской Федерации против Украины в районах проведения военных (боевых) действий или в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям, а в случае гибели (смерти) указанных лиц – в поддержку членов их семей", — говорится в тексте Закона.
Какие суммы предусмотрены
В законопроекте прописаны такие суммы:
- лицам с инвалидностью I группы – 0,8 млн грн;
- с инвалидностью II группы – 0,5 млн грн;
- с инвалидностью III группы – 0,2 млн грн;
- в случае гибели (и будет выплачиваться родственникам) – 1 млн грн.
Стоит отметить, что в документе сказано, что выплата может быть получена в течение 3 лет после получения инвалидности.
Напомним, ранее мы писали о том, что водителям воинских частей, подчиненных Командованию Сил логистики ВСУ, предусмотрены выплаты.
Также мы сообщали, кто в Украине может получать пособие на ребенка.