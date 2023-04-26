Деякі українці можуть одержати до мільйона гривень від держави: хто може розраховувати

Виплату можна отримати протягом 3 років після отримання інвалідності

В Україні з початком повномасштабної війни багато громадян можуть розраховувати на підтримку як від держави, так і від різних міжнародних організацій. Одним із видом кеш-підтримки є одноразова виплата за життя та здоров’я.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Так, згідно із законом № 2980-IX, з 1 травня почне діяти нова програма допомоги українцям, завдяки якій деякі громадяни можуть отримати до мільйона гривень.

Хто може отримати допомогу

"Цей Закон спрямований на підтримку деяких категорій осіб, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків у період військової агресії Російської Федерації проти України в районах проведення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам, а у разі загибелі (смерті) зазначених осіб — на підтримку членів їхніх сімей", — йдеться у тексті Закону.

Які суми передбачено

У законопроекті прописані такі суми:

особам з інвалідністю І групи – 0,8 млн. грн.;

з інвалідністю ІІ групи – 0,5 млн грн;

з інвалідністю ІІІ групи – 0,2 млн грн;

у разі загибелі (і виплачуватиметься родичам) – 1 млн. грн.

Варто зазначити, що в документі сказано, що виплату можна отримати протягом 3 років після отримання інвалідності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіям військових частин, підпорядкованих Командуванню Сил логістики ЗСУ, передбачені виплати.

Також ми повідомляли, хто в Україні може отримувати допомогу на дитину.