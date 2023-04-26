Доплата військовим водіям: у якому разі їм "світять" премії у 30 і 100 тисяч

Водіям військових частин, підпорядкованих Командуванню Сил логістики ЗСУ, передбачені виплати

На початку лютого Кабінет міністрів встановив новий порядок доплат військовим у 30 тисяч гривень, тож зміни торкнулись водіїв, які доставляють військовослужбовцям вантажі на передову.

Як повідомляє видання АrmyInform, виплата водієві додаткової винагороди у 100 000 гривень здійснюється у разі виконання бойових (спеціальних) завдань на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно — в розмірі

А у разі виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами (розпорядженнями), пов’язаними із всебічним забезпеченням діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій здійснюється виплата у розмірі 30 000 гривень.

Як йдеться у повідомленні, виплата здійснюватиметься в розрахунку на місяць пропорційно до часу виконання спеціальних завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повернення доплат у 30 тисяч не тільки військовим, а й рятувальникам і поліцейським. Однак грошей у бюджеті немає і в Раді придумали вирішення питання щодо виплат.