Доплата военным водителям: в каком случае им "светят" премии в 30 и 100 тысяч

Водителям воинских частей, подчиненных Командованию Сил логистики ВСУ, предусмотрены выплаты

В начале февраля Кабинет министров установил новый порядок доплат военным в 30 тысяч гривен, поэтому изменения коснулись водителей, которые доставляют военнослужащим грузы на передовую.

Как сообщает издание АrmyInform, выплата водителю дополнительного вознаграждения в 100 000 гривен производится в случае выполнения боевых (специальных) задач на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно.

А в случае выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям), связанным со всесторонним обеспечением действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий осуществляется выплата в размере 30 000 гривен.

Как говорится в сообщении, выплата будет производиться в расчете на месяц пропорционально времени выполнения специальных задач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возврате доплат в 30 тысяч не только военным, но и спасателям и полицейским. Однако денег в бюджете нет и в Раде придумали решение вопроса о выплатах.