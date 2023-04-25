Наголосовали, "не разобравшись": что будет с доплатами 30 тысяч для военных? Три сценария

Денег на возвращение доплат в бюджете пока нет

Недавно Верховная Рада проголосовала за возвращение доплат в размере 30 тысяч гривен военнослужащим. Это стало неожиданностью как для Офиса президента, так и для большинства народных депутатов, которые сами и принимали это решение. Теперь во власти экстренно ищут решение, как выйти из ситуации, но все опрошенные "Телеграфом" собеседники говорят, что денег на возвращение доплат в бюджете пока нет.

Детальнее об этой ситуации — в нашем тексте.

"Светилось зеленым"

10 апреля украинский парламент принял законопроект 8312, который касался внесения изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения. В этот законопроект была внесена правка депутатского объединения "Разумная политика", возглавляемая бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым, о "возвращении выплат в 30 тысяч военным, службе гражданской защиты и полицейским путем ограничения зарплат топ-чиновникам". За нее в конце концов проголосовали 254 народных депутата. Хотя, как говорят собеседники "Телеграфа", в Комитете по национальной безопасности и обороне эту правку не поддержали.

Эта поправка возвращает прибавку военным путем экономии на сокращении максимальных зарплат для госслужащих и менеджмента государственных предприятий до 10 минимальных зарплат (67 тыс. грн). Но не под запись все опрошенные нашим изданием собеседники говорят, что этих средств будет недостаточно и что, голосуя за эту правку, депутаты, мягко говоря, "не разобрались".

"Кто-то увидел, что зеленым на табло светится у руководства фракции (поддержали. — Ред.), и также нажал зеленую кнопку, кого-то поощряли голосовать другие нардепы, которые непосредственно воюют, часть просто не разобралась. Ведь напротив соответствующего законопроекта 8312 в списке стояло зеленым "Поддержать", — говорит не под запись один из провластных депутатов.

У "Телеграфа" есть таблица со списком законопроектов, которая была роздана депутатам в тот день, и напротив этого номера законопроекта действительно написано слово "поддержать".

Как выйти из патовой ситуации?

Практика, когда нардепам пишут, поддержать или отклонить тот или иной законопроект, не нова. Вопрос о возвращении доплат — действительно сложный, и дискуссия на этот счет уже не раз поднималась в обществе и среди военных. Особенно после того, как в феврале 2023 года порядок этих выплат был изменен, и 30 тысяч оставили только тем, кто работает на фронте, но не участвует в боях.

Сейчас в Офисе президента и парламенте ищут решение, как максимально безболезненно выйти из этой сложной ситуации.

"Главный вопрос: где найти дополнительные 180 млрд в год. Ведь было принято абсолютно популистское решение, и уже не в первый раз, — говорит не под запись собеседник из Офиса президента. — Депутаты потом говорили: мы не разобрались. Но это максимально нелепое решение, и должна быть ответственность и парламента за это, и руководства государства. Какая мотивация идти на первые линии обороны? Не у всех она может быть патриотическая, как бы того ни хотелось. Кому-то нужно давать справедливую финансовую мотивацию. А если все в армии будут получать дополнительно 30 тысяч, так не получится. Поэтому сейчас мы ищем варианты", — объясняет собеседник на Банковой.

Один из вариантов выхода из ситуации – проголосовать постановление об отмене решения, которое внес в парламент нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль. Пока постановление не будет проголосовано, закон не может быть подписан ни спикером парламента, ни президентом.

"Он ни с кем во фракции не советовался, – комментирует это решение один из коллег Цабаля по фракции. – У нас нет информации, что он это подал по заявке ОП, но точно не без их ведома, он хочет быть замеченным", – делится нардеп из "Голоса" на правах анонимности.

Сам Цабаль аргументирует свое решение тем, что предложенное авторами поправки решение поможет профинансировать лишь 2% от необходимой суммы и для того, чтобы средства пошли на военных, нужны изменения в закон о бюджете-2023 в статье расходов каждого конкретного органа, а этого в поправке нет .

"Они будут пытаться отменить это решение, и действительно сейчас есть безумные идеи собрать голоса на постановление Цабаля. Но это никогда не пройдет. Они не соберут под него голоса", — комментирует один из парламентариев.

Пути выхода ищут и нардепы, причастные к сфере финансов. И этих путей, вместе с идеей об отмене решения, еще три.

"В бюджете пока этих средств нет. Есть два варианта. Первый — напечатать, но против этого Международный валютный фонд и Национальный банк. Второй — увеличить ставки налогов, чтобы получить дополнительные средства. Окончательного решения нет. Всегда есть третий вариант — просто ветировать закон, но вероятность этого очень низкая", — отмечает источник в Верховной Раде. Другие собеседники добавляют, что, кроме повышения налогов, можно перераспределить определенные виды расходов.

"Например, пересмотреть расходы на Верховную Раду. Хотя сами военные говорят, что возвращение 30 тысяч для всех – это несправедливо, ведь человек, например, находится в Ужгороде и никакого отношения к фронту не имеет", – говорит собеседник издания из числа парламентариев. По его ожиданиям, вероятно, доплату не будут возвращать вообще, сославшись на то, что нет финансовой возможности у государства.

Что говорит военное руководство?

Но публично "наверху", то есть у президента, эту тему никак не комментируют. В то же время со своим заявлением вышел Генштаб ВСУ, призвавший не заниматься популизмом.

"Солдат, который несет службу и защищает страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивированным. Поэтому дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, которые выполняют бойцы. Если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются. Вместе с тем с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного довольствия был повышен до 20 100 гривен", — отметили в Генштабе.

Через некоторое время с подобными месседжами вышел и генерал-лейтенант Михаил Забродский. Он назвал возвращение выплат "чистым популизмом" и фактически повторил то, что непублично говорят в Офисе президента. Что отмена доплаты в 30 тысяч была связана с экономической составляющей и принципом справедливого вознаграждения. "Нельзя сравнивать условия службы военного, более года держащего фронт на самых горячих направлениях, с теми, кто служит на складе в далеких от боя районах", — рассказал он в интервью "ЛБ".

В то же время, далеко не все поддерживают такие мнения. И среди военных, и среди депутатов есть те, кто считает, что нужно найти средства и вернуть доплаты.

"Мы должны сделать все, чтобы организовать военным нормальное денежное довольствие. Надо сделать это пропорционально. Возможно, сделать правильную градацию через правительство: кому-то 30 тысяч, кому-то 25, кому-то 35 тысяч премия. Потому что те зарплаты, которые есть сейчас, не позволяют военным нормально нести службу и не думать о том, как живут их семьи. Мы большое государство, в войне принимает участие максимум миллион людей, поэтому должно быть принято адекватное решение, как обеспечить всех достойно", — отметил в комментарии "Телеграфу" секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко.

Но пока выглядит так, что пока власть ищет не как пропорционально перераспределить средства военным, а как отменить решение, принятое Верховной Радой, и сделать это с минимальными для себя коммуникационными проблемами.