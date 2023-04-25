Наголосували, "не розібравшись": що буде з доплатами 30 тисяч для військових? Три сценарії

Грошей на повернення доплат у бюджеті наразі немає

Нещодавно Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у розмірі 30 тисяч гривень військовослужбовцям. Це стало несподіванкою як для Офісу президента, так і для більшості народних депутатів, які ж самі й ухвалювали це рішення. Тепер у владі екстрено шукають рішення, як вийти з ситуації, адже усі опитані "Телеграфом" співрозмовники кажуть, що грошей на повернення доплат у бюджеті наразі немає.

Детальніше про цю ситуацію — в нашому тексті.

"Світилось зеленим"

10 квітня український парламент ухвалив законопроєкт 8312, який стосувався внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення регулювання питань, пов’язаних зі здійсненням заходів правового режиму воєнного стану. У цей законопроєкт була внесена правка депутатського об`єднання "Розумна політика", яке очолює колишній спікер парламенту Дмитро Разумков, про "повернення виплат у 30 тисяч військовим, службі цивільного захисту та поліцейським шляхом обмеження зарплат топ-посадовцям".

За неї врешті-решт проголосували 254 народних депутати. Хоча, як кажуть співрозмовники "Телеграфу", у Комітеті з національної безпеки та оборони цю правку не підтримали.

Ця поправка повертає надбавку військовим шляхом економії на скороченні максимальних зарплат для держслужбовців та менеджменту державних підприємств до 10 мінімальних зарплат (67 тис. грн). Але не під запис всі опитані нашим виданням співрозмовники кажуть, що цих коштів буде недостатньо і що, голосувавши за цю правку, депутати, м'яко кажучи, "не розібрались".

"Дехто побачив, що зеленим на табло світиться у керівництва фракції (підтримали. — Ред.), і також натиснув зелену кнопку, декого заохочували голосувати інші нардепи, які безпосередньо воюють, частина просто не розібралась. Адже навпроти відповідного законопроєкту 8312 у списку стояло зеленим "підтримати", — каже не під запис один з провладних депутатів.

"Телеграф" має таблицю зі списком законопроєктів, яка була роздана депутатам в той день, і навпроти цього номеру законопроєкту дійсно написано слово "підтримати".

Як вийти з патової ситуації?

Практика, коли нардепам пишуть, підтримати чи відхилити той чи інший законопроєкт, не нова. Питання про повернення доплат — дійсно складне, і дискусія щодо цього вже не раз підіймалась у суспільстві та серед військових. Особливо після того, як у лютому 2023 року порядок цих виплат був змінений, і 30 тисяч залишили лише тим, хто працює на фронті, але не бере участь у боях.

Зараз в Офісі президента та парламенті шукають рішення, як максимально безболісно вийти з цієї складної ситуації.

"Головне питання: де знайти додаткові 180 млрд на рік. Адже було прийнято абсолютно популістичне рішення, і вже не вперше, — каже не під запис співрозмовник з Офісу президента. — Депутати потім казали: ми не розібрались. Але це максимально недолуге рішення, і має бути відповідальність і парламенту за це, і керівництва держави. Яка мотивація йти на перші лінії оборони? Не у всіх вона може бути патріотична, як би того не хотілось. Комусь треба давати справедливу фінансову мотивацію. А якщо всі в армії отримуватимуть додатково 30 тисяч, так не вийде. Тому зараз ми шукаємо варіанти", — пояснює співрозмовник на Банковій.

Один з варіантів виходу з ситуації — проголосувати постанову про скасування рішення, яку вніс в парламент нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль. Поки постанова не буде проголосована, закон не може бути підписаний ані спікером парламенту, ані президентом.

"Він ні з ким у фракції не радився, — коментує це рішення один з колег Цабаля по фракції. — В нас немає інформації, що він це подав по заявці ОП, але точно не без їхнього відома, він хоче бути поміченим", — ділиться нардеп з "Голосу" на правах анонімності.

Сам Цабаль аргументує своє рішення тим, що запропоноване авторами поправки рішення допоможе профінансувати лише 2% від необхідної суми й для того, щоб кошти пішли на військових, потрібні зміни до закону про бюджет-2023 в статті витрат кожного конкретного органу, а цього у поправці немає.

"Вони будуть намагатись відмінити це рішення, і дійсно зараз є шалені думки зібрати голоси на постанову Цабаля. Але це ніколи не пройде. Вони не зберуть під неї голоси", — коментує офрекордз один з парламентарів.

Шляхи виходу шукають і нардепи, дотичні до сфери фінансів. І цих шляхів, докупи з ідеєю про скасування рішення, ще три.

"В бюджеті наразі цих коштів немає. Є два варіанти. Перший — надрукувати, але проти цього Міжнародний валютний фонд та Національний банк. Другий — збільшити ставки податків, щоб отримати додаткові кошти. Остаточного рішення наразі немає. Завжди є третій варіант — просто ветувати закон, але ймовірність цього дуже низька", — зазначає джерело у Верховній Раді. Інші співрозмовники додають, що, окрім підвищення податків, можна перерозподілити певні види видатків.

"Наприклад, переглянути видатки на Верховну Раду. Хоча самі військові кажуть, що повернення 30 тисяч для всіх — це несправедливо, адже людина, наприклад, знаходиться в Ужгороді і жодного відношення до фронту немає", — говорить співрозмовник видання з числа парламентарів.

За його очікуваннями, ймовірно, доплату не повертатимуть взагалі, пославшись на те, що немає фінансової можливості у держави.

Що каже військове керівництво?

Але публічно "нагорі", тобто у президента, цю тему ніяк не коментують. Водночас зі своєю заявою вийшов Генштаб ЗСУ, який закликав не займатись популізмом.

"Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим. Тому наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці. Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Разом з тим з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 гривень", — зазначили у Генштабі.

За деякий час з подібними меседжами вийшов і генерал-лейтенант Михайло Забродський. Він назвав повернення виплат "чистим популізмом" і фактично повторив те, що непублічно кажуть в Офісі президента. Що скасування доплати у 30 тисяч було пов’язано з економічною складовою та принципом справедливої винагороди.

"Не можна порівнювати умови служби військового, який понад рік тримає фронт на найгарячіших напрямках, з тими, хто служить на складі в далеких від бою районів", — розповів він в інтерв`ю "ЛБ".

Водночас далеко не всі підтримують такі думки. І серед військових, і серед депутатів є ті, хто вважають, що треба знайти кошти і таки повернути доплати.

"Ми маємо зробити все, щоб організувати військовим нормальне грошове забезпечення. Треба зробити це пропорційно. Можливо, зробити правильну градацію через уряд: комусь 30 тисяч, комусь 25, комусь 35 тисяч премія. Тому що ті зарплати, які є зараз, не дозволяють військовим нормально проходити службу і не думати про те, як живуть їхні родини. Ми велика держава, у війні бере участь максимум мільйон людей, тому має бути ухвалене адекватне рішення, як забезпечити всіх достойно", — зазначив у коментарі "Телеграфу" секретар парламентського комітету з нацбезпеки Роман Костенко.

Але наразі виглядає так, що поки влада шукає не як пропорційно перерозподілити кошти військовим, а як скасувати рішення, ухвалене Верховною Радою, і зробити це з мінімальними для себе комунікаційними проблемами.