30 тисяч доплати військовим: Генштаб вперше озвучив позицію щодо скандалу

У Генштабі вважають, що військові мають отримувати справедливі доплати

Генштаб ЗСУ вперше прокоментував скандал навколо виплат військовим 30 тисяч гривень бойових. Депутатів закликали не займатися популізмом, а також наголосили, що військові повинні мати гідну мотивацію, щоб і надалі захищати країну.

Заява опублікована на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ. Як зазначили у повідомленні, тема про доплати військовим є досить чутливою.

Українцям нагадали, що сьогодні солдати захищають країну від ворога, ризикуючи власним життям та здоров’ям. Завдання доводиться виконувати у складних умовах — Авдіївка, Мар’їнка та Вугледар майже стерті з лиця землі щоденними обстрілами ворога. Тому сьогодні додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

Ті, хто воює на передньому краї, як і раніше, отримують 100 тисяч гривень. А 30 тисяч гривень передбачені для тих, хто виконує завдання в районах бойових дій, але не вступає в бої із противником, а також для тих, хто перебуває на бойовому чергуванні та допомагає відбивати повітряні атаки росіян, незалежно від району виконання завдання. Ті військові, які базуються у тилу, не отримують додаткових виплат у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас 1 лютого 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення всіх військовослужбовців збільшено до 20 100 гривень.

У Генштабі наголосили, що кожен військовослужбовець має отримувати справедливу грошову винагороду. А депутатів закликали не займатись популізмом. До того ж, експерти вважають, що правки, ухвалені ВР, несвоєчасні і можуть спричинити серйозні наслідки для влади.

"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", — наголосили в Генштабі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 10 квітня ВР ухвалила законопроект, яким повернула виплати 30 тисяч гривень усім військовим. Однак наступного дня було подано блокуючий документ, який не дозволив законопроекту набути чинності.