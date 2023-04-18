Повернення доплат військовим: чому прийняті ВР поправки є "мертвонародженими" і до чого призведе таке загравання з суспільством

Депутати ухвалили привабливе для громадян, але цілком популістичне рішення

Днями Верховна Рада ухвалила поправки до закону №8312. Зокрема, нардепи повернули військовим право на отримання надбавки у розмірі 30 тисяч гривень, незалежно від того, де вони проходять службу, — на передовій чи у тилу, і які завдання виконують. Щоправда, поки що ініціатива, автором якої виступив лідер міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков, "живе" виключно на папері — при детальному аналізі запропонованих нардепом змін з'ясувалося, що станом на сьогодні реалізувати їх неможливо.

"Телеграф" з'ясовував, що не так з ухваленими поправками, і які наслідки для влади може мати відвертий популізм під час війни.

Депутати vs закони математики

Лютневе скорочення премій для деяких категорій військових, поліцейських та працівників ДСНС викликало шквал критики у суспільстві. Попри те, що в уряді пояснили мотиви ухвалення даного рішення, пересічні громадяни вимагали від президента повернути військовослужбовцям щомісячні доплати у розмірі 30 тис.грн до завершення дії воєнного стану.

Вже за два місяці нардепи внесли у закон №8312 поправку №48, що передбачає відновлення виплати премій. Кошти на фінансування доплат автори ініціативи розраховують отримати за рахунок обмеження зарплат чиновників та членів наглядових рад у держпідприємствах (до 10 мінімальних окладів). "За" дане рішення проголосували 254 народних обранця.

Та поки депутати з гордістю сповіщали населення про "перемогу", економічні експерти провели розрахунки і дійшли висновку, що дане рішення не має шансів на реалізацію. Точніше, єдиним результатом ухвалення поправок стане обмеження грошового забезпечення посадовців без подальшого фінансування премій захисникам України.

Справа у тому, що для забезпечення доплат військовим, поліціянтам та працівникам ДСНС уряду необхідно залучити до бюджету додаткові 120 мільярдів гривень, а запропоноване скорочення зарплат топ-посадовців покриє лише 2% від необхідної суми. Ба більше, за словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, навіть ці крихти отримати не вдасться.

"Зарплата працівникам наглядових рад держкомпаній виплачується не з держбюджету, а з бюджету власне цих компаній. Знижуючи їхні оклади, ми не лише жодним чином не збільшимо державний бюджет, а й зменшимо надходження до нього податків з цих окладів. У випадку зі зниженням зарплат чиновникам ми також не отримаємо додаткових коштів на армію. Їхня заробітна плата фінансується за рахунок наших міжнародних партнерів, а ці гроші не можуть бути використані на війну. Це залізне правило, яке порушувати ніхто не стане. Тобто, навіть, якби цих грошей вистачило (а це не так), перенаправити їх на потреби армії було б неможливо", — пояснює економічний експерт в коментарі "Телеграфу".

Таким чином, запропоноване нардепами "вирішення" проблеми з нестачею коштів не може бути реалізоване. В сьогоднішніх умовах забезпечити необхідний об'єм фінансових вливань у бюджет до кінця року можливо лише у два способи: шляхом суттєвого підвищення податків або ж запуску друкувального станку Нацбанку, каже Сергій Фурса.

"Дані поправки є неможливими для виконання і, скоріше за все, виконані не будуть. Це популізм, розрахований на підвищення популярності окремих політичних діячів. Коли суспільству стане зрозуміло, що ця ініціатива була порожнім звуком, проблеми будуть у влади загалом, а не лише у тих, хто виступив її автором", — резюмує інвестиційний банкір.

Судячи з усього, вірогідність такого сценарію розвитку подій вкрай висока, адже, за словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, наразі в уряді не розглядають можливість підвищення податків для отримання додаткових коштів на доплати військовим.

"Принаймні, мені про такі наміри не відомо, і зі свого боку я не бачу потенціалу в економіці України для підвищення податків. Що ж стосується внесених у закон поправок, ми очікуємо від автора цієї ініціативи і від Мінфіна відповідних розрахунків. Запропонувати — це добре, і ми обов'язково підтримаємо цю пропозицію, якщо вона буде узгоджуватися із законами математики. Проте наразі нам не відомо про проведення авторами або Міністерством фінансів детального аналізу, результати якого дозволили б обговорювати це предметно", — заявив посадовець у коментарі "Телеграфу".

Наслідки популізму не змусять на себе чекати

Аби зрозуміти, що запропонована Дмитром Разумковим ініціатива є "мертвонародженою", достатньо було провести елементарні розрахунки і пригадати основи українського законодавства. При цьому жоден з 254 нардепів не зміг проявити принципову позицію і виступити проти поправок, що не були ані опрацьовані, ані узгоджені урядом чи профільним комітетом Верховної Ради.

За словами політичного аналітика та фінансиста Олексія Буряченка, це свідчить про те, що дане рішення є цілком популістичним, і розраховане виключно на позитивну реакцію суспільства, а не на реальні зміни.

"Коли стане зрозуміло, що гучно анонсованих доплат військовим не буде, пересічні громадяни, які і так стурбовані зниженням рівня життя, не будуть з'ясовувати, хто саме ініціював цю поправку. Такі рішення вдарять по репутації української влади загалом, а не по одному депутату чи партії, яку він представляє. Монобільшість повинна була б це розуміти і не приймати участь в ухваленні відверто популістичних рішень. На жаль, замість відстоювання реалістичної позиції, вони піклуються про збереження своєї присутності у владі у майбутньому політичному сезоні", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Фінансист зазначає: навіть якщо уряд все ж вирішить довести реалізацію даного рішення до кінця і увімкне заради цього друкарський станок, ми отримаємо лише скажену інфляцію, яка знецінить не тільки 30 тис.грн преміальних для військових, а й боляче вдарить по всім громадянам України, без виключення. На що перетворяться і чого вартуватимуть мінімальні пенсії за таких умов, страшно навіть уявити.