Возврат доплат военным: почему принятые ВР поправки являются "мертворожденными" и к чему приведет такое заигрывание с обществом

Депутаты приняли привлекательное для граждан, но абсолютно популистическое решение

На днях Верховная Рада приняла поправки к закону №8312. В частности, нардепы вернули военным право на получение надбавки в размере 30 тысяч гривен, независимо от того, где они проходят службу, — на передовой или в тылу, и какие задачи выполняют. Правда, пока инициатива, автором которой выступил лидер межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков, "живет" исключительно на бумаге — при детальном анализе предложенных нардепом изменений выяснилось, что на сегодняшний день реализовать их невозможно.

"Телеграф" разбирадся, что не так с принятыми поправками, и какие последствия для власти может иметь откровенный популизм во время войны.

Депутаты vs законы математики

Февральское сокращение премий для некоторых категорий военных, полицейских и работников ГСЧС вызвало шквал критики в обществе. Несмотря на то, что в правительстве объяснили мотивы принятия данного решения, рядовые граждане потребовали от президента вернуть военнослужащим ежемесячные доплаты в размере 30 тыс. грн до завершения действия военного положения.

Уже через два месяца нардепы внесли в закон №8312 поправку №48, предусматривающую возобновление выплаты премий. Денежные средства на финансирование доплат авторы инициативы рассчитывают получить за счет ограничения зарплат чиновников и членов наблюдательных советов в госпредприятиях (до 10 минимальных окладов). "За" данное решение проголосовали 254 народных избранника.

Но пока депутаты с гордостью извещали население о "победе", экономические эксперты провели расчеты и пришли к выводу, что данное решение не имеет шансов на реализацию. Точнее, единственным результатом принятия поправок станет ограничение денежного довольствия должностных лиц без дальнейшего финансирования премий защитникам Украины.

Дело в том, что для обеспечения доплат военным, полицейским и работникам ГСЧС правительству необходимо привлечь в бюджет дополнительные 120 миллиардов гривен, а предложенное сокращение зарплат топ-чиновников покроет всего 2% от необходимой суммы. Более того, по словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, даже эти крохи получить не удастся.

"Зарплата работникам наблюдательных советов госкомпаний выплачивается не из госбюджета, а из бюджета этих компаний. Снижая их оклады, мы не только никоим образом не увеличим государственный бюджет, но и уменьшим поступления в него налогов с этих окладов. В случае со снижением зарплат чиновникам мы также не получим дополнительных средств на армию. Их заработная плата финансируется за счет наших международных партнеров, а эти деньги не могут быть использованы на войну. Это железное правило, которое нарушать никто не станет. То есть даже если бы этих денег хватило (а это не так), перенаправить их на нужды армии было бы невозможно", — объясняет экономический эксперт в комментарии "Телеграфу".

Таким образом, предложенное нардепами "решение" проблемы с нехваткой средств не может быть реализовано. В сегодняшних условиях обеспечить необходимый объем финансовых вливаний в бюджет до конца года возможно лишь двумя способами: путем существенного повышения налогов или запуска печатного станка Нацбанка, говорит Сергей Фурса.

"Данные поправки невозможны для выполнения и, скорее всего, выполнены не будут. Это популизм, рассчитанный на повышение популярности отдельных политических деятелей. Когда обществу станет понятно, что эта инициатива была пустым звуком, проблемы будут у власти в целом, а не только у тех, кто выступил ее автором", — резюмирует инвестиционный банкир.

Судя по всему, вероятность такого сценария развития событий крайне высока, ведь, по словам главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в правительстве не рассматривают возможность повышения налогов для получения дополнительных средств на доплаты военным.

"По крайней мере, мне о таких намерениях неизвестно, и со своей стороны я не вижу потенциала в экономике Украины для повышения налогов. Что касается внесенных в закон поправок, мы ожидаем от автора этой инициативы и от Минфина соответствующих расчетов. Предложить — это хорошо, и мы обязательно поддержим это предложение, если оно будет согласовываться с законами математики. Однако пока нам не известно о проведении авторами или Министерством финансов детального анализа, результаты которого позволили бы обсуждать это предметно", — заявил чиновник в комментарии "Телеграфу".

Последствия популизма не заставят себя ждать

Чтобы понять, что предложенная Дмитрием Разумковым инициатива "мертворожденная", достаточно было провести элементарные расчеты и вспомнить основы украинского законодательства. При этом ни один из 254 нардепов не смог проявить принципиальную позицию и выступить против поправок, ни проработанных, ни согласованных правительством или профильным комитетом Верховной Рады.

По словам политического аналитика и финансиста Алексея Буряченко, это свидетельствует о том, что данное решение абсолютно популистическое, и рассчитано исключительно на положительную реакцию общества, а не на реальные изменения.

"Когда станет ясно, что громко анонсированных доплат военным не будет, рядовые граждане, которые и так озабочены снижением уровня жизни, не будут выяснять, кто именно инициировал эту поправку. Такие решения ударят по репутации украинской власти в целом, а не по одному депутату или партии, которую он представляет. Монобольшинство должно было бы это понимать и не принимать участие в принятии откровенно популистических решений. К сожалению, вместо отстаивания реалистической позиции они заботятся о сохранении своего присутствия во власти в будущем политическом сезоне", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфа".

Финансист отмечает: даже если правительство все же решит довести реализацию данного решения до конца и включит ради этого печатный станок, мы получим исключительно бешеную инфляцию, которая обесценит не только 30 тыс. премиальных для военных, но и больно ударит по всем гражданам Украины, без исключения. Во что превратятся и чего будут стоить минимальные пенсии в таких условиях, страшно даже представить.