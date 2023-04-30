Українським чиновникам вводять нову виплату: хто може отримати мільйон
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Деякі українці зможуть отримати значну суму від держави
В Україні з 1 травня з’явиться новий вид соціальних виплат, який призначений для чиновників та працівників критичної інфраструктури.
Як йдеться у тексті закону № 2980-IX, право отримати виплати мають ті з них, хто отримав інвалідність під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій.
Право на отримання такої виплати мають:
- працівники об’єктів критичної інфраструктури;
- державні службовці;
- посадовці місцевого самоврядування.
Отримати виплати можуть особи зі списку вище, які отримали травми, каліцтва або контузію, отримані під час виконання посадових обов’язків після 24 лютого 2022 року в районах ведення бойових дій або зазнали ударів російської армії.
Також у документі передбачено виплату родичам у разі загибелі цієї людини. Так у документі прописані такі суми:
- особи, які отримали інвалідність І групи – 0,8 млн грн;
- інвалідність II групи – 0,5 млн грн;
- інвалідність III групи – 0,2 млн грн;
- у разі загибелі (виплачуватиметься родичам) – 1 млн грн.
Виплату можна отримати протягом 3 років після травми.
Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що частина українців може отримати соціальні виплати у розмірі 3400 гривень від Міжнародного комітету Червоного хреста.