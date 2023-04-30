Українським чиновникам вводять нову виплату: хто може отримати мільйон

Деякі українці зможуть отримати значну суму від держави

В Україні з 1 травня з’явиться новий вид соціальних виплат, який призначений для чиновників та працівників критичної інфраструктури.

Як йдеться у тексті закону № 2980-IX, право отримати виплати мають ті з них, хто отримав інвалідність під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій.

Право на отримання такої виплати мають:

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

державні службовці;

посадовці місцевого самоврядування.

Отримати виплати можуть особи зі списку вище, які отримали травми, каліцтва або контузію, отримані під час виконання посадових обов’язків після 24 лютого 2022 року в районах ведення бойових дій або зазнали ударів російської армії.

Також у документі передбачено виплату родичам у разі загибелі цієї людини. Так у документі прописані такі суми:

особи, які отримали інвалідність І групи – 0,8 млн грн;

інвалідність II групи – 0,5 млн грн;

інвалідність III групи – 0,2 млн грн;

у разі загибелі (виплачуватиметься родичам) – 1 млн грн.

Виплату можна отримати протягом 3 років після травми.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що частина українців може отримати соціальні виплати у розмірі 3400 гривень від Міжнародного комітету Червоного хреста.