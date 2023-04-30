Украинским чиновникам вводят новую выплату: кто может получить миллион
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Некоторые украинцы смогут получить значительную сумму от государства
В Украине с 1 мая появится новый вид социальных выплат, который предназначен для чиновников и работников критической инфраструктуры.
Как говорится в тексте закона № 2980-IX, право получить выплаты имеют те из них, кто получил инвалидность во время выполнения служебных обязанностей в районе проведения боевых действий.
Право на получение такой выплаты имеют:
- работники объектов критической инфраструктуры;
- государственные служащие;
- должностные лица местного самоуправления.
Получить выплаты могут лица из списка выше, которые получили травмы, увечья или контузию, полученных во время выполнения должностных обязанностей после 24 февраля 2022 года в районах ведения боевых действий или подвергавшихся ударам российской армии.
Также в документе предусмотрена выплата родственникам в случае гибели этого человека. Так в документе прописаны следующие суммы:
- лица, получившие инвалидность I группы – 0,8 млн грн;
- инвалидность II группы – 0,5 млн грн;
- инвалидность III группы – 0,2 млн грн;
- в случае гибели (будет выплачиваться родственникам) – 1 млн. грн.
Выплату можно получить в течение 3 лет после получения травмы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинцев может получить социальные выплаты в размере 3400 гривен от Международного комитета Красного креста.