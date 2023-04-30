Украинским чиновникам вводят новую выплату: кто может получить миллион

Некоторые украинцы смогут получить значительную сумму от государства

В Украине с 1 мая появится новый вид социальных выплат, который предназначен для чиновников и работников критической инфраструктуры.

Как говорится в тексте закона № 2980-IX, право получить выплаты имеют те из них, кто получил инвалидность во время выполнения служебных обязанностей в районе проведения боевых действий.

Право на получение такой выплаты имеют:

работники объектов критической инфраструктуры;

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления.

Получить выплаты могут лица из списка выше, которые получили травмы, увечья или контузию, полученных во время выполнения должностных обязанностей после 24 февраля 2022 года в районах ведения боевых действий или подвергавшихся ударам российской армии.

Также в документе предусмотрена выплата родственникам в случае гибели этого человека. Так в документе прописаны следующие суммы:

лица, получившие инвалидность I группы – 0,8 млн грн;

инвалидность II группы – 0,5 млн грн;

инвалидность III группы – 0,2 млн грн;

в случае гибели (будет выплачиваться родственникам) – 1 млн. грн.

Выплату можно получить в течение 3 лет после получения травмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинцев может получить социальные выплаты в размере 3400 гривен от Международного комитета Красного креста.