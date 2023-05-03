"Майских" выплат не будет: в Украине перенесли выплаты защитникам на конец лета

Выплату украинцы получат, но в другое время

Украина не смотря на войну продолжает помогать своим гражданам и выплачивать денежную помощь. Однако, с этого года одна из ежегодных выплат была смещена и теперь её будут выплачивать в другое время. Речь идет о разовой выплате защитникам Украины, которая каждый год выплачивалась ко Дню Победы.

"Телеграф" рассказывает, когда теперь украинцы смогут получить свою денежную помощь.

Так, согласно решению Верховной Рады была изменена дату проведения ежегодной разовой выплаты участникам войны, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, женам (мужчинам) погибших участников боевых действий, женам (мужчинам) погибших жертв нацистских преследований в прошлом и т.д.

Теперь соответствующая выплата будет производиться ежегодно ко Дню Независимости Украины, который отмечается 24 августа (вместо 5 мая).

Порядок и размеры разовой выплаты определят Кабинет Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинским чиновникам вводят новую выплату.

Также мы сообщали, что украинцам будут раздавать по 6 тысяч гривен ежемесячно.