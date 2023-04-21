Украинцам будут раздавать по 6 тысяч гривен ежемесячно: кто может получить помощь

Прием заявок начался 18 апреля

С начала полномасштабного вторжения россии многие граждане Украины имеют право на помощь, как от государства, так и от различных международных организаций. Одним из видов такой кэш-поддержки являются выплаты от ООН.

Об этом пишет "24 Канал".

Так, с 18 апреля в Украине стартовала новая программа ООН для украинских переселенцев. Она предусматривает финансовую помощь семье на сумму 20 тысяч гривен.

Кто может претендовать на помощь

те граждане, которые получили статус переселенца;

семьи, находящиеся в Харьковской, Сумской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях;

пострадавшие от военной агрессии россии;

вернувшиеся домой после вынужденного выезда.

Стоит отметить, что приоритет в назначении выплат отдается: семьям, не получавшие пособия раньше, их официальный доход составляет до 5 400 гривен на человека, имеют одного из родителей, в составе есть человек с особыми потребностями или приемные семьи.

Как оформить выплаты

Для оформления необходимо пройти собеседование с партнером УВКБ ООН "Право на Защиту" в центрах сбора данных. Адреса можно найти здесь.

При заполнении форм у вас не должны запрашивать персональные данные банковской карты (срок действия, CVV).

Все члены семьи должны присутствовать при сборе данных.

С собой каждый член семьи должен иметь следующие документы: налоговый номер, национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность, справка ВПЛ (при наличии), гривневая банковская карта главного заявителя, свидетельство о рождении детей (при необходимости), документ, что удостоверяет законную опеку над ребенком (при необходимости), удостоверение/медицинскую справку в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Каков размер выплат

Программа а предусматривает финансовую помощь семье на сумму 20 тысяч гривен. Каждый член семьи в течение 3 месяцев будет получать по 6 600 гривен (в общей сложности получается 19 800 гривен).

Напомним, ранее мы писали, что некоторые украинцы могут получить 2 и 3 тысячи гривен помощи.

Также мы сообщали, что часть украинцев может получить 3400 гривен в апреле.