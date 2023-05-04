Малозабезпечені сім’ї в Україні можуть отримати допомогу від держави: як її оформити

На період воєнного стану виплати малозабезпеченим сім’ям продовжуються

Малозабезпечені сім’ї в Україні мають право на фінансову допомогу від держави. Для цього потрібно звернутися до уповноваженого органу з документами, що підтверджують цей статус.

Про це розповіли на порталі "Я і закон". Розмір виплат прив’язаний до прожиткового мінімуму та залежить від працездатності громадян, віку та наявності інвалідності.

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається строком на півроку із правом продовження, якщо ви продовжуєте відповідати критеріям. Що стосується виплат під час воєнного стану, то вони продовжуються на період його дії та ще один місяць після його закінчення. Але після скасування воєнного стану необхідно наново подати документи на призначення виплат.

Допомога виплачується у зручний для одержувача спосіб – на картку "Ощадбанку" або у відділенні Укрпошти. Щоб оформити виплати, потрібно зібрати низку документів, а саме:

заяву встановленої форми;

декларацію про доходи та майнове становище;

паспорт заявника;

довідку про доходи або пояснення про їх походження (щодо доходів, інформація про які відсутня та не може бути отримана за запитом);

довідку про взяття на облік ВПО (для переселенців);

довідку про безпосередню участь особи в АТО, у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Розмір допомоги

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям прив’язаний до прожиткового мінімуму. Наприкінці грудня 2022 року прожитковий мінімум було збільшено до 2589 гривень на одного члена сім’ї. У зв’язку з цим у 2023 році зросла й сума допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Так, малозабезпечені сім’ї можуть отримати:

для працездатних осіб – 1207 грн;

для непрацюючих та осіб з інвалідністю — 2093 грн;

для дітей до 6 років – 2953 грн;

для дітей до 18 років – 3682 грн;

для дітей віком до 23 років (за умови навчання) – 3489 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яку суму отримують вагітні українки у декреті. Піти в декретну відпустку можна з 30-го тижня вагітності, а розмір виплат залежить від тривалості декрету та інших факторів.