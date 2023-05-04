Малообеспеченные семьи в Украине могут получить помощь от государства: как ее оформить

На период военного положения выплаты малообеспеченным семьям продлеваются

Малообеспеченные семьи в Украине имеют право на финансовую помощь от государства. Для этого нужно обратиться в уполномоченный орган с документами, подтверждающими этот статус.

Об этом рассказали на портале "Я и закон". Размер выплат привязан к прожиточному минимуму и зависит от трудоспособности граждан, возраста и наличия инвалидности.

Помощь малообеспеченным семьям назначается сроком на полгода с правом продления, если вы продолжаете соответствовать критериям. Что касается выплат во время военного положения, то они продлеваются на период его действия и еще одни месяц после его окончания. Но после отмены военного положения необходимо заново подать документы на назначение выплат.

Помощь выплачивается в удобный для получателя способ — на карту "Ощадбанка" или в отделении Укрпочты. Чтобы оформить выплаты, нужно собрать ряд документов, а именно:

заявление установленной формы;

декларацию о доходах и имущественном положении;

паспорт заявителя;

справку о доходах или объяснение об их происхождении (относительно доходов, информация о которых отсутствует и не может быть получена по запросу);

справку о взятии на учет ВПЛ (для переселенцев);

справку о непосредственном участии лица в АТО, в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях (при наличии);

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Размер помощи

Размер помощи малообеспеченным семьям привязан к прожиточному минимуму. В конце декабря 2022 года прожиточный минимум был увеличен до 2589 гривен на одного члена семьи. В связи с этим в 2023 году выросла и сумма помощи малообеспеченным семья.

Так, малообеспеченные семьи могут получить:

для трудоспособных лиц — 1207 грн;

для неработающих и лиц с инвалидностью — 2093 грн;

для детей до 6 лет — 2953 грн;

для детей до 18 лет — 3682 грн;

для детей до 23 лет (при условии обучения) — 3489 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какую сумму получают беременные украинки в декрете. Уйти в декретный отпуск можно с 30-й недели беременности, а размер выплат зависит от длительности декрета и рядя других факторов.