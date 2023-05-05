В Украине изменили размер одной из выплат работникам: от чего зависит

Стало известно, как рассчитывается страховая выплата при травме на работе

В Украине при травме на предприятии в результате несчастного случая работнику положена единоразовая страховая выплата. При этом ее размер не всегда будет одинаковым.

Как говорится на странице Пенсионного фонда в Facebook, все будет зависеть от результатов расследования каждого из несчастных случаев.

Так, по законам Украины пострадавшие работники получают выплату в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности, которую должна установить МСЭК.

Размер выплаты будет зависеть от степени потери трудоспособности исходя из 17 размеров прожиточного минимума.

Размер страховой выплаты будет меньшим, если комиссия установит, что потеря трудоспособности наступила не только по вине работодателя, но и по причине нарушения работником правил охраны труда.

"Процент уменьшения страховой выплаты определяется на основании заключения комиссии по расследованию несчастного случая, но не может превышать 50% выплаты, которую установили бы потерпевшему при отсутствии его вины", — сообщили в ПФУ.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам будут раздавать по 6 тысяч гривен ежемесячно.