Украинцам раздают денежную помощь: кто и сколько может получить в мае
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Переселенцы могут получать помощь в зависимости от их потребностей
Украина не смотря на войну продолжает помогать своим гражданам и выплачивать денежную помощь. Одним из видов кэш-поддержки является помочь ВПЛ.
"Телеграф" рассказывает на какую помощь могут рассчитывать переселенцы в мае.
Какая государственная помощь предоставляется переселенцам
В частности, ВПЛ могут получать следующие виды помощи:
- Материальная помощь — единовременная денежная помощь для ВПЛ, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах (размер такой помощи зависит от категории ВПЛ и их потребностей);
- Соwпомощь — постоянная денежная помощь, выплачиваемая ВПЛ, которые имеют сложные жизненные обстоятельства и не имеют денежных средств для обеспечения себя и своей семьи;
- Компенсация расходов на переселение — денежная помощь, выплачиваемая ВПЛ, которые переселились в результате внутреннего конфликта. Эта помощь предназначена для компенсации расходов на переселение, включая проживание, питание, медицинскую помощь и другие расходы.
Кто и сколько может получить в мае 2023 года
В 2023 году в Украине автоматически продлили ежемесячные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). С 1 мая государство и дальше будет поддерживать переселенцев, оказывая им помощь на жительство.
Внутренние переселенцы, зарегистрированные как ВПЛ, ежемесячно получают от государства пособие на жительство в размере:
- 3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью;
- 2 тыс. грн – для всех других лиц.
Cтоит отметить, что выплаты производятся ежемесячно с месяца обращения на каждого переселенца.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменили размер одной из выплат работникам.
Также мы сообщали, что малообеспеченные семьи в Украине могут получить помощь от государства.