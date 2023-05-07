Украинцам раздают денежную помощь: кто и сколько может получить в мае

Переселенцы могут получать помощь в зависимости от их потребностей

Украина не смотря на войну продолжает помогать своим гражданам и выплачивать денежную помощь. Одним из видов кэш-поддержки является помочь ВПЛ.

"Телеграф" рассказывает на какую помощь могут рассчитывать переселенцы в мае.

Какая государственная помощь предоставляется переселенцам

В частности, ВПЛ могут получать следующие виды помощи:

Материальная помощь — единовременная денежная помощь для ВПЛ, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах (размер такой помощи зависит от категории ВПЛ и их потребностей); Соwпомощь — постоянная денежная помощь, выплачиваемая ВПЛ, которые имеют сложные жизненные обстоятельства и не имеют денежных средств для обеспечения себя и своей семьи; Компенсация расходов на переселение — денежная помощь, выплачиваемая ВПЛ, которые переселились в результате внутреннего конфликта. Эта помощь предназначена для компенсации расходов на переселение, включая проживание, питание, медицинскую помощь и другие расходы.

Кто и сколько может получить в мае 2023 года

В 2023 году в Украине автоматически продлили ежемесячные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). С 1 мая государство и дальше будет поддерживать переселенцев, оказывая им помощь на жительство.

Внутренние переселенцы, зарегистрированные как ВПЛ, ежемесячно получают от государства пособие на жительство в размере:

3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью;

2 тыс. грн – для всех других лиц.

Cтоит отметить, что выплаты производятся ежемесячно с месяца обращения на каждого переселенца.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменили размер одной из выплат работникам.

Также мы сообщали, что малообеспеченные семьи в Украине могут получить помощь от государства.