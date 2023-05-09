Можна одержати по 20 тисяч гривень: в Україні стартувала нова програма допомоги від ООН

Кожен член сім’ї може отримувати по 6 тисяч щомісячно

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну багато наших громадян можуть розраховувати на допомогу як від держави, так і від різних міжнародних організацій. Одним із видів такої кеш-підтримки є нова програма допомоги від ООН.

Про це повідомляє "24 Канал".

Нова програма від ООН стартувала у квітні та передбачає допомогу переселенцям у розмірі близько 20 тисяч гривень на людину.

Так, кожен член сім’ї протягом 3 місяців отримуватиме по 6 600 гривень (загалом виходить 19 800 гривень).

Втім, такі кошти можуть отримати лише ті громадяни, які набули статусу ВПО;

Також сім’ї, що перебувають у Харківській, Сумській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Дніпропетровській областях;

Потерпілі від військової агресії росії;

Ті, хто повернувся додому після вимушеного виїзду.

При цьому варто зазначити, що пріоритетними для надання допомоги є такі категорії громадян: сім’ї, які не отримували допомоги раніше, їх офіційний дохід становить до 5 400 гривень на особу, має одного з батьків, у складі є людина з особливими потребами або прийомні сім’ї.

Як оформити допомогу

Для оформлення необхідно пройти співбесіду із партнером УВКБ ООН "Право на Захист" у центрах збору даних. Адреси можна знайти тут.

При заповненні форм у вас не повинні вимагати персональні дані банківської картки (термін дії, CVV).

Усі члени сім’ї повинні бути присутніми під час збору даних.

З собою кожен член сім’ї повинен мати такі документи: податковий номер, національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу, довідку ВПО (за наявності), гривневу банківську картку головного заявника, свідоцтво про народження дітей (при необхідності), документ, що засвідчує законну опіку над дитиною (за потреби), посвідчення/медичну довідку у разі інвалідності або хронічного захворювання (за потреби).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям роздають грошову допомогу. Хто і скільки може отримати у травні.

Також ми повідомляли, що малозабезпечені сім’ї в Україні можуть отримати допомогу від держави.