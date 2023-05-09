Можно получить по 20 тысяч гривен: в Украине стартовала новая программа помощи от ООН

Каждый член семьи может получать по 6 тысяч ежемесячно

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину многие наши граждане могут рассчитывать на помощь как от государства, так и от различных международных организаций. Одним из видов такой кэш-поддержки является новая программа помощи от ООН.

Об этом сообщает "24 Канал".

Новая программа от ООН стартовала в апреле и предполагает помощь переселенцам в размере около 20 тысяч гривен на человека.

Так, каждый член семьи в течение 3 месяцев будет получать по 6 600 гривен (в общей сложности получается 19 800 гривен).

Впрочем, такие средства могут получить только те граждане, которые получили статус ВПЛ;

Также семьи, находящиеся в Харьковской, Сумской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях;

Пострадавшие от военной агрессии россии;

Вернувшиеся домой после вынужденного выезда.

При этом стоит отметить, что приоритетными для выделения помощи являются такие категории граждан: семьи, не получавшие пособия раньше, их официальный доход составляет до 5 400 гривен на человека, имеет одного из родителей, в составе есть человек с особыми потребностями или приемные семьи.

Как оформить помощь

Для оформления необходимо пройти собеседование с партнером УВКБ ООН "Право на Защиту" в центрах сбора данных. Адреса можно найти здесь.

При заполнении форм у вас не должны запрашивать персональные данные банковской карты (срок действия, CVV).

Все члены семьи должны присутствовать при сборе данных.

С собой каждый член семьи должен иметь следующие документы: налоговый номер, национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность, справка ВПЛ (при наличии), гривневая банковская карта главного заявителя, свидетельство о рождении детей (при необходимости), документ, что удостоверяет законную опеку над ребенком (при необходимости), удостоверение/медицинскую справку в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам раздают денежную помощь. Кто и сколько может получить в мае.

Также мы сообщали, что малообеспеченные семьи в Украине могут получить помощь от государства.