Можно получить по 20 тысяч гривен: в Украине стартовала новая программа помощи от ООН
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Каждый член семьи может получать по 6 тысяч ежемесячно
С началом полномасштабного вторжения россии в Украину многие наши граждане могут рассчитывать на помощь как от государства, так и от различных международных организаций. Одним из видов такой кэш-поддержки является новая программа помощи от ООН.
Об этом сообщает "24 Канал".
Новая программа от ООН стартовала в апреле и предполагает помощь переселенцам в размере около 20 тысяч гривен на человека.
Так, каждый член семьи в течение 3 месяцев будет получать по 6 600 гривен (в общей сложности получается 19 800 гривен).
- Впрочем, такие средства могут получить только те граждане, которые получили статус ВПЛ;
- Также семьи, находящиеся в Харьковской, Сумской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях;
- Пострадавшие от военной агрессии россии;
- Вернувшиеся домой после вынужденного выезда.
При этом стоит отметить, что приоритетными для выделения помощи являются такие категории граждан: семьи, не получавшие пособия раньше, их официальный доход составляет до 5 400 гривен на человека, имеет одного из родителей, в составе есть человек с особыми потребностями или приемные семьи.
Как оформить помощь
- Для оформления необходимо пройти собеседование с партнером УВКБ ООН "Право на Защиту" в центрах сбора данных. Адреса можно найти здесь.
- При заполнении форм у вас не должны запрашивать персональные данные банковской карты (срок действия, CVV).
- Все члены семьи должны присутствовать при сборе данных.
- С собой каждый член семьи должен иметь следующие документы: налоговый номер, национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность, справка ВПЛ (при наличии), гривневая банковская карта главного заявителя, свидетельство о рождении детей (при необходимости), документ, что удостоверяет законную опеку над ребенком (при необходимости), удостоверение/медицинскую справку в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам раздают денежную помощь. Кто и сколько может получить в мае.
Также мы сообщали, что малообеспеченные семьи в Украине могут получить помощь от государства.