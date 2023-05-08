Украинцы могут получить 2 и 3 тысячи гривен в мае: список категорий расширили

Выплаты предусмотрены для одной категории граждан

Многие украинцы во время полномасштабной войны продолжают получать финансовую помощь от государства. В мае текущего года в Украине расширили перечень общин, жители которых могут претендовать на получение 2 и 3 тысяч гривен ежемесячно.

Так, в изменения были внесены в список территорий на которых ведутся или велись боевые действия. Вместе с тем обновился и список общин, жители которых могут получать 2 тысячи гривен на каждого взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Об этом сообщает "Пенсионный курьер".

"В список включены все общины или населенные пункты, в которых происходили активные боевые действия, находящиеся под оккупацией или возможные боевые действия. На выплаты имеют право жители тех общин или населенных пунктов, на которых указывается дата начала боевых действий или оккупации, а даты завершения нет", — говорится в сообщении.

Как получить выплаты

Для получения денежной помощи от государства человеку необходимо будет предоставить документы, удостоверяющие личность и свидетельствующие о регистрации лица в населенном пункте, который находился под оккупацией или в котором продолжаются активные боевые действия.

Подать заявление на оформление пособия можно в ЦНАПе, в управлении соцзащиты или же через приложение "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что малообеспеченные семьи в Украине могут получить денежную помощь от государства.