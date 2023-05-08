Українці можуть отримати 2 та 3 тисячі гривень у травні: список категорій розширили

Виплати передбачені для однієї категорії громадян

Багато українців під час повномасштабної війни продовжують отримувати фінансову допомогу від держави. У травні поточного року в Україні розширили перелік громад, мешканці яких можуть претендувати на отримання 2 та 3 тисячі гривень щомісяця.

Так, у зміни були внесені до списку територій, на яких ведуться або велися бойові дії. Водночас оновився і список громад, мешканці яких можуть отримувати 2 тисячі гривень на кожного дорослого та 3 тисячі гривень на дитину чи людину з інвалідністю. Про це повідомляє "Пенсійний кур’єр".

"До списку включено всі громади або населені пункти, в яких відбувалися активні бойові дії, що перебувають під окупацією або можливі бойові дії. На виплати мають право мешканці тих громад або населених пунктів, на яких вказується дата початку бойових дій або окупації, а дати завершення немає ", — йдеться у повідомленні.

Як отримати виплати

Для отримання грошової допомоги від держави людині необхідно буде надати документи, що засвідчують особу та свідчать про реєстрацію особи у населеному пункті, який перебував під окупацією або в якому продовжуються активні бойові дії.

Подати заяву на оформлення допомоги можна в ЦНАПі, в управлінні соцзахисту або через додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що малозабезпечені сім’ї в Україні можуть отримати грошову допомогу від держави.