Субсидии для ВПЛ: кому нужно нести документы снова

В доходы ВПЛ не включается помощь на проживание

В Украине с мая переназначаются субсидии на оплату коммунальных услуг тем категориям граждан, которые должны снова подать документы. Однако часть ВПЛ может продолжить получать субсидию автоматически.

Как сообщили в Минреинтеграции, автоматическое переназначение возможно, если имущественное положение и состав семьи не изменилось. Другим вариантом может быть получение субсидии в адрес места регистрации.

Если ВПЛ хочет получать субсидию по другому адресу, чем по которому зарегистрирован человек, то заявление и право на доходы подается в Пенсионный фонд заново. Это можно сделать онлайн или в сервисном центре там, где человек живет.

Отметим, что в доходы, влияющие на размер и право получить субсидию, не включена помощь на проживание от государства и донорские средства от международных организаций. Среди документов, прилагаемых к заявке, справки о статусе ВПЛ и данные о проживающих лицах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что для уязвимых категорий среди внутренне перемещенных лиц открыли возможность получить новый вид помощи. Помощь от государства для ВПЛ остается в тех рамках, которые были раньше — по 2 тысячи на взрослого человека и по 3 на ребенка.