Послевоенная Украина может стать хабом для трудовых мигрантов: ожидать следует даже россиян

Граждане каких стран будут выбирать Украину для трудовой миграции

С началом полномасштабной войны массовый отток украинцев за границу значительно усугубил демографический кризис в нашей стране. Уже сейчас специалисты отмечают, что ожидать возвращения всех вынужденных переселенцев из стран ЕС не стоит — за время жизни в эмиграции часть украинцев успеют обустроиться на новом месте и предпочтут более развитые в экономическом смысле европейские государства.

Одним из действенных механизмов улучшения демографической ситуации может стать привлечение иностранцев путём трудовой миграции. До войны таким образом Украине удавалось ежегодно увеличивать население на 20-30 тысяч человек, однако этого было недостаточно для преодоления кризиса, ведь уровень смертности превышал рождаемость более чем вдвое.

Послевоенная Украина будет нуждаться в масштабном восстановлении, что предполагает появление большого количества рабочих мест, а обещанные нам иностранные инвестиции могут положительно повлиять на уровень оплаты такого труда. Поэтому, пока украинские беженцы будут начинать новую жизнь в Европе, их места на родине могут занять трудовые мигранты из других стран.

"Телеграф" выяснял, стоит ли ожидать массового притока иностранцев в Украину после завершения войны, и кто именно это будет.

Решающее значение будет иметь состояние экономики и миграционная политика

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала войны вынужденными мигрантами в странах ЕС стали около 8 миллионов украинцев, половина из них – дети. Среди ставших беженцами взрослых 83% — женщины, 70% имеют высшее образование (в целом доля населения Украины с высшим образованием достигает 29%, а среди граждан ЕС — 33%),пишет "Экономическая Правда".

Эти данные свидетельствуют о том, что найти постоянную высокооплачиваемую работу за границей вынужденным переселенцам будет не сложно, что чревато для Украины не только усилением демографического кризиса, но и дефицитом высококвалифицированных кадров.

К тому же, следует учитывать, что после завершения действия военного положения и снятия запрета на выезд за границу мужчин произойдет вторая волна оттока граждан в ЕС для воссоединения с семьями или для возобновления работы популярным после введения безвизового режима вахтовым методом.

В то же время послевоенное восстановление государства потребует большого количества рабочей силы для строительных и коммунальных работ. Если украинцы будут отдавать предпочтение аналогичному, но более высокооплачиваемому труду за границей, то граждане бедных стран, по всей вероятности, будут выбирать Украину для трудовой миграции. Насколько привлекательным в этом смысле будет наше государство, как для украинцев, так и для иностранцев, будет зависеть от многих факторов, считает заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексей Позняк.

Большую роль будет играть то, как завершится война, какой будет скорость разминирования территорий, как будет развиваться экономика. Если будут инвестиции, как нам обещают, благоприятный климат и развитие экономики, мы сможем рассчитывать на привлечение трудовых мигрантов из бедных стран мира. Отдельные специалисты могут приезжать из Европы, но это будут единичные случаи. Массового притока оттуда не будет при любых условиях", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам специалиста, Украина заинтересована в привлечении мигрантов, проживающих на нашей территории постоянно. Трудовая миграция, как правило, предполагает приток молодых граждан, которые со временем могут воспользоваться возможностью воссоединения с семьями или образовать семью уже здесь. Демограф отмечает, что в тех странах мира, из которых к нам будут приезжать рабочие, уровень рождаемости выше, чем в Украине, а значит, это положительно повлияет на демографическую ситуацию.

В то же время, миграционная политика в Украине должна развиваться таким образом, чтобы разрешение на постоянное проживание или гражданство получали только те иностранцы, которые хорошо себя зарекомендовали, прошли ступенчатую систему отбора и могут быть интегрированы в общество.

Развитие экономики и рост уровня ВВП на душу населения автоматически сделают Украину привлекательной для трудовых мигрантов, однако это не должно стать основной стратегией решения демографических проблем, уверен глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Правительство должно поставить себе амбициозную цель введения нашего государства в двадцатку самых развитых экономик мира. В таких условиях на родину начнут возвращаться украинцы. Именно это должно быть первоочередной и приоритетной задачей для власти. Привлечение иностранцев — не тот вопрос, который должен волновать нас сегодня", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Азия, Африка…россия и беларусь

Говоря о трудовой миграции в Украину, следует понимать, что львиная доля таких работников — граждане государств, экономическая ситуация в которых значительно хуже нашей. Процент высококвалифицированных специалистов среди них мизерный, поэтому большинство приезжает для трудоустройства в сфере обслуживания или на строительстве.

В отличие от рф, Украина никогда не была слишком популярным местом для трудовой миграции. Большинство трудоустроенных здесь иностранцев изначально ехали в Европу, но по каким-то причинам задерживались в "транзитной" Украине и позже принимали решение остаться.

"Рекордсменами" по трудовой миграции среди стран постсоветского пространства являются жители Средней Азии. В бедных регионах этих малоразвитых стран едва ли не каждая вторая семья живет только за счет средств, направляемых одним из ее членов, работающих за границей. Учитывая территориальную близость, основным местом работы для таких гастарбайтеров, в том числе нелегальных, всегда была россия, однако после завершения войны это может измениться, считает заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Привлечение работников из Центральной Азии — отдельная и очень развитая индустрия для россии. Сюда входит рекрутинг и подготовка работников, инфраструктура, обслуживающая этот поток (банки, транспорт), местные диаспоры, уже образовавшие закрытые бизнес-комьюнити и выступающие кругом солидарности в конфликтах с полицией, властью и местным криминалом. Эти факторы будут влиять на то, чтобы киргизы, узбеки и таджики продолжали ехать в рф. В то же время, если экономическая ситуация там будет ухудшаться, а этнические столкновения на основе ксенофобии - учащаться, граждане этих регионов будут вынуждены искать другие страны для заработка. Украина может стать таким местом для них", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам Сергея Данилова, война уже изменила отношение мира к Украине в позитивную сторону — теперь никто не будет путать нас с россиянами. Победа сделает Украину более привлекательной, в том числе для жителей Африки и Азии. Для последних украинцы стали "сверхлюдьми", ведь бросили вызов империи, которая с их точки зрения считалась непобедимой.

До войны немалый процент трудовых мигрантов в Украине составляли россияне и белорусы. Учитывая незначительную разницу между уровнем жизни, отсутствие языкового барьера и наличие социальных связей, поиск работы в одном из двух соседних государств не вызывал затруднений. Стоит отметить, что эта "схема" работала и в обратную сторону — определенная доля украинских работников продолжают оставаться на территории россии и сегодня.

Казалось бы, после полномасштабного вторжения в Украину рф, которому активно способствовали власти беларуси, продолжение подобного обмена рабочей силой между странами уже невозможно, однако в реальной жизни все будет выглядеть несколько прозаичнее, уверен исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук.

По словам экономиста, в послевоенной Украине будет острая потребность в работниках для восстановления городов и инфраструктуры. При финансовых вливаниях из-за границы оплата такого труда возрастет, тогда как экономическая ситуация в подсанкционной россии будет ухудшаться с каждым годом.

"Граждане рф и беларуси продолжат ездить к нам на заработки. Конечно, возобновление миграции из этих стран начнется не сразу после завершения войны, но оно начнется и заблокировать этот канал на 100% вряд ли получится. Для того, чтобы попасть сюда, они будут использовать родственные связи с гражданами Украины. Конечно, если за время войны хоть какие-то отношения с родственниками сохранились", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".