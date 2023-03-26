Победив россиян, придется бороться за украинцев: что будет с населением Украины после войны

Демографический кризис в Украине продолжается уже более 30 лет

С начала 90-х годов население Украины постепенно сокращалось. За 30 лет спад составил около 10 млн. граждан. Одной из причин стало изменение репродуктивного поведения — украинцы все реже решаются на рождение второго и третьего ребенка. Кроме того, после введения безвизового режима с государствами ЕС страна потеряла еще несколько миллионов граждан из-за трудовой миграции. Последним и самым болезненным ударом стала полномасштабная война с рф. За прошлый год демографический кризис в Украине приобрел настолько катастрофические масштабы, что надеяться на восстановление довоенного количества населения не придется еще очень долго.

"Телеграф" обратился к заместителю директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александра Гладуна, чтобы выяснить, какой может быть демографическая ситуация в Украине после завершения войны, и какие пути преодоления этого кризиса на государственном уровне видят ученые.

Трагическая статистика

По данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, менее чем за год в страны ЕС беженцами уехали 14,5 млн украинцев. Кроме того, на территорию рф оккупантами были депортированы от 200 до 700 тыс. украинских детей.

Точное количество жертв российской агрессии среди гражданского населения можно будет определить только после полного завершения боевых действий и освобождения оккупированных территорий, однако уже сейчас становится понятно, что эта цифра будет шокирующей.

Так, по официальным данным ООН, за 13 месяцев войны в Украине погибли 8 тысяч гражданских. Однако эта статистика крайне неточна, ведь только в оккупированном Мариуполе потери могут достигать 100 тысяч человек, пишут "Букви". Сколько героев Украина потеряла на поле боя, станет известно только после нашей Победы над врагом.

Следует отметить, что прямые потери населения Украины в результате гибели или миграции — лишь вершина айсберга. В перспективе последствия этих процессов будут расти как снежный ком, катастрофически влияя на уровень рождаемости.

В частности, по словам Александра Гладуна, уже в 2021 году на 100 рождений в Украине приходилось около 260 смертей. Чтобы остановить естественное сокращение населения, 100 женщин должны рожать 210-220 детей, а после войны эта цифра должна была бы возрасти до 300 (для сравнения – до войны показатель составлял 140-150 детей на 100 женщин). Однако для украинского общества такой план по рождаемости почти нереален, отмечает ученый.

"Во время войны всегда происходит существенное снижение уровня рождаемости. Причин для этого множество: стресс, неуверенность в завтрашнем дне, снижение доходов. Кроме того, пока мужчины на фронте, женщины выезжают за границу или переезжают в более безопасный регион — семьи разрываются. Даже приезжая в командировку или отпуск домой, вряд ли военный решится на расширение семьи. Все ждут лучших времен, хотя бы относительной стабильности и определенности. Некоторые граждане элементарно не знают, где они будут жить, ведь их жилье разрушено", — объясняет демограф.

После войны может произойти незначительное повышение уровня рождаемости, ведь те, кто откладывал это решение, смогут его реализовать. Впрочем, рассчитывать на послевоенный бэби-бум в Украине не приходится.

По словам ученого, на фоне низкой рождаемости в Украине наблюдается "старение" населения, усиливающее нагрузку на пенсионный фонд. Солидарная система не способна работать автономно – для ее поддержки из бюджета постоянно вливаются денежные средства, в результате приходится повышать пенсионный возраст.

Еще одна причина уменьшения численности населения – высокий уровень преждевременной смертности. Треть украинцев умирают до 65 лет, большинство из них — мужчины. К этому приводит комплекс факторов – нездоровый образ жизни, влияние экологии, низкий уровень медицины.

"Также следует быть готовыми к тому, что страны Европы будут стимулировать наших беженцев оставаться у них и после завершения войны. Правительства ЕС настолько в этом заинтересованы, что готовы изменять законодательство для упрощения процесса трудоустройства наших граждан и легализовать приехавших еще в начале 90 мигрантов. Украинцы — это квалифицированные рабочие, знакомые с европейским менталитетом и культурой. Интегрировать их в это общество гораздо легче, чем граждан африканских или азиатских стран. Существует большая вероятность того, что значительная часть украинских беженцев не вернутся на родину после завершения войны", – говорит Александр Гладун.

Борьба за украинцев будет сложной

Полномасштабная война с россией существенно усугубила и без того плачевную демографическую ситуацию в Украине. За год боевых действий кризис приобрел такие масштабы, что о перспективах увеличения численности населения речь идти уже не может. Главной задачей для правительства должна стать стабилизация существующих тенденций на приемлемом уровне.

По словам демографа, одним из ключевых инструментов для этого должна стать миграционная политика. Ранее за счет иностранных граждан Украина ежегодно дополнительно получала 20-30 тысяч населения, но это не компенсировало потери на уровне сотен тысяч умерших и мигрировавших граждан.

"В целом Украина - привлекательное для мигрантов государство, однако главным аспектом в этом вопросе являются экономические показатели. Нам нужно повышать уровень заработной платы, чтобы быть конкурентоспособными на фоне тех стран, из которых к нам будут приезжать", — говорит демограф.

Еще одним путём для преодоления демографического кризиса является стимулирование уровня рождаемости. Но, несмотря на очевидность этого плана, его реализация потребует выделения действительно больших средств из бюджета и пересмотра государственной политики поддержки молодых семей.

По словам Александра Гладуна, в украинских реалиях выплаты денежной помощи родителям являются не стимулированием к расширению семьи, а финансовой помощью, снижающей риски оказаться за чертой бедности после рождения ребенка.

"Изменение репродуктивного поведения невозможно без учета материального фактора. Чтобы украинцы более решительно подходили к вопросу рождения детей, у них должно быть свое жилье или хотя бы достаточный уровень зарплаты, чтобы быть уверенными в своей возможности снимать комфортное жилье на длительный срок. Также важный момент — это социальная инфраструктура: ясли и садики, места в которых не нужно ждать по несколько лет", — отмечает ученый.

По словам Александра Гладуна, численность населения — важная составляющая веса государства в мире и экономического развития страны. Чтобы остановить катастрофические для украинской демографии процессы, правительству придется плодотворно работать над развитием территорий, релокацией бизнеса, созданием рабочих мест и решением проблем с жильем для населения. После войны государство окажется перед сложными вызовами, которые придется принять, иначе Украина будет терять своих граждан и дальше.