Десятилетия без перспектив: у Зеленского оправдались за рекордную миграцию украинцев

Из страны в 2021 году выехало рекордное количество украинцев — около 600 000 человек

Во время предвыборной кампании тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский обещал, что Украина станет страной, из которой людям не нужно будет уезжать за дополнительным доходом в ЕС, а заробитчане смогут вернуться домой. Впрочем, согласно статистике за 2021 год, из страны уехало и не вернулось около 600 тысяч украинцев, что является рекордным количеством.

В сети назвали столь неутешительную цифру по мигрантам "приговором Зеленскому", на что ответил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, которого называют главным пиарщиком президента. Его слова цитируют "Факты".

О приговоре, считает Подоляк, не может быть и речи, ведь активная миграция якобы является следствием совершенно иных процессов.

"Смотрите, тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет. Он длительное время набирал свою актуальность", — говорит Подоляк.

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Он не считает, что причина массового выезда украинцев из страны — это война и угроза полномасштабного вторжения РФ.

"Ключевая причина — незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан", — резюмировал советник руководителя ОП.

Напомним, что в ближайшее время структура украинского населения может измениться в сторону старения. Все потому, что в нашей стране очень малое количество молодежи до 15 лет.