Укр

Может привести к катастрофичным последствиям: в западных СМИ бьют тревогу из-за окружения Зеленского

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский и Андрей Ермак Новость обновлена 26 декабря 2021, 16:00
Владимир Зеленский и Андрей Ермак

Зеленский окружает себя людьми без опыта в дипломатии и военных действиях.

Украина может не справиться с нарастающей угрозой военного вторжения со стороны России, поскольку ближайшее окружение президента Владимира Зеленского не имеет никакого опыта ни в ведении политики, ни в области ведения войны.

Такое мнение высказал журналист Эндрю Крамер в статье на The New York Times.

"В то время как Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением усиливается, Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95", — пишет он.

Также он отмечает, что Зеленский назвал политическую партию в честь своего сериала "Слуга народа", а в нее попали актеры, руководители СМИ и режиссеры, у которых нет никакого опыта управления страной в кризисной ситуации.

Журналист обратил внимание на информацию, обнародованную журналистами BIHUS info, в которой говорится, что с начала своего президентского срока Зеленский назначил более 30 своих бывших коллег на ключевые государственные должности.

Среди них медиа-юрист и кинопродюсер Андрей Ермак, который стал главой Офиса президента, бывший руководитель студии "Квартал 95" а ныне глава СБУ Иван Баканов, а также сценарист и продюсер Сергей Шефир являющийся главным советником Зеленского.

Крамер выражает опасения, что Украина с таким руководством не сможет совладать с военной угрозой, поскольку один неверный шаг на политической арене может привести к началу полномасштабного вторжения.

"Неопытность окружения господина Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их страны", — пишет он, указывая на то, что начало войны между Украиной и Россией также сильно увеличит трения между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, по данным СНБО, Россия сконцентрировала около 122 тысяч военных на границе с Украиной. Кроме того, у соседней страны имеется и "второй рубеж" на расстоянии в около 400 километров от границ. Там базируется еще более 140 тысяч солдат.

Вместе с тем в западных СМИ обнародовали данные о том, что Россия для военного вторжения наверняка задействует флот для удара со стороны Азовского моря.

Теги:
#Владимир Зеленский #Сергей Шефир #Иван Баканов #Андрей Ермак
Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Украина
Может привести к катастрофичным последствиям: в западных СМИ бьют тревогу из-за окружения Зеленского
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