Зеленський оточує себе людьми без досвіду у дипломатії та військових діях.

Україна може не впоратися з наростаючою загрозою військового вторгнення з боку Росії, оскільки найближче оточення президента Володимира Зеленського не має жодного досвіду ні у веденні політики, ні у сфері ведення війни.

Таку думку висловив журналіст Ендрю Крамер у статті на The New York Times.

"У той час, як Росія нарощує сили на кордоні з Україною і страх перед вторгненням посилюється, Зеленський оточив себе людьми, залученими з комедійної студії "Квартал 95", — пише він.

Також він зазначає, що Зеленський назвав політичну партію на честь свого серіалу "Слуга народу", а до неї потрапили актори, керівники ЗМІ та режисери, які не мають жодного досвіду управління країною в кризовій ситуації.

Журналіст звернув увагу на інформацію, оприлюднену журналістами BIHUS info, де йдеться, що з початку свого президентського терміну Зеленський призначив понад 30 своїх колишніх колег на ключові державні посади.

Серед них медіаюрист та кінопродюсер Андрій Єрмак, який став головою Офісу президента, колишній керівник студії "Квартал 95", а нині голова СБУ Іван Баканов, а також сценарист і продюсер Сергій Шефір, який є головним радником Зеленського.

Крамер висловлює побоювання, що Україна з таким керівництвом не зможе опанувати військову загрозу, оскільки один невірний крок на політичній арені може призвести до початку повномасштабного вторгнення.

"Недосвідченість оточення пана Зеленського може мати жахливі наслідки, і не тільки для їхньої країни", — пише він, вказуючи на те, що початок війни між Україною та Росією також сильно збільшить тертя між Москвою та Вашингтоном.

Нагадаємо, за даними РНБО, Росія сконцентрувала близько 122 тисяч військових на кордоні з Україною. Крім того, сусідня країна має і "другий рубіж" на відстані близько 400 кілометрів від кордонів. Там базується ще понад 140 тисяч солдатів.

Водночас у західних ЗМІ оприлюднили дані про те, що Росія для військового вторгнення, напевно, пусте в дію флот для удару з боку Азовського моря.