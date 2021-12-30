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Десятиліття без перспектив: у Зеленського виправдалися за рекордну міграцію українців

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Деякі українці продовжують слідувати тренду, що в нашій країні немає перспектив для дітей, і їдуть Новина оновлена 30 грудня 2021, 11:50
Деякі українці продовжують слідувати тренду, що в нашій країні немає перспектив для дітей, і їдуть

З країни у 2021 році виїхала рекордна кількість українців – близько 600 000 осіб

Під час передвиборчої кампанії тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський обіцяв, що Україна стане країною, з якої людям не треба буде їхати за додатковим доходом до ЄС, а заробітчани матимуть змогу повернутися додому. Втім, згідно зі статистикою за 2021 рік, із країни виїхало і не повернулося близько 600 тисяч українців, що є рекордною кількістю.

У мережі назвали таку невтішну цифру за мігрантами "вироком Зеленському", на що відповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, якого називають головним піарником президента. Його слова цитують "Факти".

Про вирок, вважає Подоляк, не може бути й мови, адже активна міграція нібито є наслідком інших процесів.

"Дивіться, тренд на виїзд із країни через те, що ти не бачиш тут перспектив для себе та своїх дітей, це тренд не одного-двох-трьох років. Він тривалий час набирав свою актуальність", — каже Подоляк.

Він не вважає, що причина масового виїзду українців із країни — це війна та загроза повномасштабного вторгнення РФ.

"Ключова причина — незріла держава, яка десятиліттями не виправдовувала очікування громадян", — резюмував радник керівника ОП.

Нагадаємо, що найближчим часом структура українського населення може змінитись у бік старіння. Все тому, що у нашій країні дуже мало молоді до 15 років.

Теги:
#Міграція #Заробітчани #Володимир Зеленський #Михайло Подоляк
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