Україна "постаріла": демограф відповів, чи можна назвати ситуацію з населенням у країні критичною

На структуру населення невблаганно впливає і міграція

Найближчим часом структура українського населення може змінитись у бік старіння. Все тому, що в нашій країні дуже мало молодь до 15 років.

Такими висновками з "Телеграфом" в ексклюзивному інтерв’ю поділився заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птахи НАН України Олександр Гладун.

За його словами, поки що в Україні не надто старе населення навіть у порівнянні з деякими країнами Європи. Як приклад, фахівець навів Португалію: там 23-25% населення становлять люди у віці 65+, а у нас — від 60 років.

"Не можна сказати, що за віковою структурою в Україні дуже старе населення. Старіння відбувається за рахунок зменшення народжуваності. У нас мало молодих людей до 15 років – приблизно на рівні 14%", - зазначив Гладун.

Демограф вважає, що якщо так і продовжиться, то Україні слід готуватися до збільшення кількості проблем із Пенсійним фондом та загальною зайнятістю працюючого населення.

Втім, критичною демографічною ситуацією в Україні Олександр Гладун не вважає.

"Країна існуватиме, але в якому стані, з якою структурою населення – інше питання. Авторитет і силу країни на міжнародній арені визначають два фактори: рівень економічного розвитку та чисельність населення. Ми стаємо слабкішими і слабкішими в цьому сенсі", — зазначив він.

Також фахівець нагадав про поняття міграції, що зараз дуже впливає на структуру населення України. Багато наших співвітчизників їдуть за кордон у пошуках кращого життя, а натомість приїжджають вихідці з азіатських країн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки мільйонів людей складатимуть населення України до 2050 року.