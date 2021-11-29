Демограф розповів, скільки людей житимуть в Україні у 2050 році

За прогнозами демографів, до кінця століття залишиться всього 22,4 млн українців

В Україні чисельність населення може розвиватися за різними сценаріями, а за деякими підрахунками до кінця цього століття українців буде всього 22,4 мільйона.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" заявив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун.

За його словами, демографічна ситуація в Україні може розвиватися за дев’ятьма сценаріями й за кожним з них чисельність населення буде різною. Експерт стверджує, що у сценарії можуть закладатися висока народжуваність, низька смертність і середня міграція, або ж навпаки. Експертна оцінка, каже Гладун, базується на розумінні демографічних тенденцій, які існують в країні.

Щодо часових проміжків прогнозів:

короткостроковий — дається на 2-3 роки і є найбільш точним;

— дається на 2-3 роки і є найбільш точним; середньостроковий — може втрачати точність. Крім того, демографам доводиться робити два різних пронози — для території України та всіх областей разом з Кримом та ОРДЛО. За цим прогнозом у 2025 році в Україні проживатиме 42,5 млн громадян – це по всій території України з урахуванням Криму й ОРДЛО;

— може втрачати точність. Крім того, демографам доводиться робити два різних пронози — для території України та всіх областей разом з Кримом та ОРДЛО. За цим прогнозом – це по всій території України з урахуванням Криму й ОРДЛО; довгостроковий — дається на кілька десятків років вперед і його цінність полягає не тільки у конкретних числах, а й у визначенні тенденцій. За цим прогнозом до кінця цього століття населення України складатиме 22,4 млн.

Демограф зазначив, що ці цифри можуть змінитися, тому демографічні прогнози перераховують раз на два-три роки.

Експерт також вказав, що пандемія коронавірусу мала суттєвий вплив на демографічну ситуацію. За його словами, ще три роки тому ніхто не міг передбачити появу COVID-19 та високу смертність через нього. Тому пронози варто сприймати як індикатор руху держави, не як істину останньої інстанції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як вплинула на демографічну ситуацію пандемія коронавірусу. Прогноз озвучив один з українських лікарів.