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Демограф рассказал, сколько людей будут жить в Украине в 2050 году

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Демографическая ситуация в Украине Новость обновлена 29 ноября 2021, 09:25
Демографическая ситуация в Украине

По прогнозам демографов, к концу века останется всего 22,4 млн украинцев

В Украине численность населения может развиваться по разным сценариям, а по некоторым подсчетам к концу этого столетия украинцев будет всего 22,4 миллиона.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун.

По его словам, демографическая ситуация в Украине может развиваться по девяти сценариям и по каждому из них численность населения будет разной. Эксперт утверждает, что в сценарии могут закладываться высокая рождаемость, низкая смертность и средняя миграция, или наоборот. Экспертная оценка, говорит Гладун, базируется на понимании существующих в стране демографических тенденций.

Что касается временных промежутков прогнозов:

  • краткосрочный – дается на 2-3 года и является наиболее точным;
  • среднесрочный – может терять точность. Кроме того, демографам приходится делать два разных проныра — для территории Украины и всех областей вместе с Крымом и ОРДЛО. По этому прогнозу в 2025 году в Украине будет проживать 42,5 млн. граждан – это по всей территории Украины с учетом Крыма и ОРДЛО;
  • долгосрочный – дается на несколько десятков лет вперед и его ценность заключается не только в конкретных числах, но и в определении тенденций. По этому прогнозу к концу этого столетия население Украины будет составлять 22,4 млн.

Демограф отметил, что эти цифры могут измениться, поэтому демографические прогнозы пересчитываются раз в два-три года.

Эксперт также указал, что пандемия коронавируса оказала существенное влияние на демографическую ситуацию. По его словам, еще три года назад никто не мог предсказать появление COVID-19 и высокую смертность из-за него. Поэтому прогнозы следует воспринимать как индикатор движения государства, а не как истину последней инстанции.

Ранее "Телеграф" сообщал, как повлияла на демографическую ситуацию пандемия коронавируса. Прогноз озвучил один из украинских врачей.

Теги:
#Украина #Демография #Прогноз #Количество населения
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