Укр

Украина "постарела": демограф ответил, можно ли назвать ситуацию с населением в стране критической

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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В стране весьма низкая рождаемость
В стране весьма низкая рождаемость

На структуру населения неумолимо влияет и миграция

В ближайшее время структура украинского населения может измениться в сторону старения. Все потому, что в нашей стране весьма малое количество молодежи до 15 лет.

Такими выводами с "Телеграфом" в эксклюзивном интервью поделился замдиректора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун.

По его словам, пока в Украине не слишком старое население даже по сравнению с некоторыми странами Европы. Как пример, специалист привел Португалию: там 23-25% от населения составляют люди в возрасте 65+, а у нас — от 60 лет.

"Нельзя сказать, что по возрастной структуре в Украине очень старое население. Старение происходит за счет уменьшения рождаемости. У нас мало молодых людей до 15 лет – примерно на уровне 14%", — отметил Гладун.

Демограф считает, что если так и продолжится, то Украине следует готовиться к увеличению количества проблем с Пенсионным фондом и общей занятостью работающего населения.

Впрочем, критической демографическую ситуацию в Украине Александр Гладун не считает.

"Страна будет существовать, но в каком состоянии, с какой структурой населения – другой вопрос. Авторитет и силу страны на международной арене определяют два фактора: уровень экономического развития и численность населения. Мы становимся слабее и слабее в этом смысле", — отметил он.

Также специалист напомнил о понятии миграции, что сейчас весьма сильно влияет на структуру населения Украины. Многие наши соотечественники едут за границу в поисках лучшей жизни, а вместо них приезжают выходцы из азиатских стран.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько миллионов человек будут составлять население Украины к 2050 году.

Теги:
#Украина #Демография #Население #Александр Гладун
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