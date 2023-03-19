Россияне депортируют украинских детей даже в Сибирь — уполномоченный президент по правам ребенка

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дария Герасимчук в интервью "Телеграфу" рассказала о том, какие есть сценарии возвращения похищенных россиянами украинских детей и не только об этом.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по правам ребенка россии марии львовой-беловой за депортацию украинских детей в рф. По неофициальным данным украинской стороны, депортированных украинских детей около 200 тысяч.

"Телеграф" за день до объявления решения МУС поговорил с уполномоченной президента Украины по правам ребенка Дарией Герасимчук о том, какие есть сценарии возвращения детей из россии, много ли украинских детей усыновляют в рф и почему она считает, что россияне заранее запланировали похищение украинских детей.

- Сколько в настоящее время депортировано украинских детей в воссию? Омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит, что это может быть и 150 тысяч, но, как я понимаю, верифицировано 16 207. А в россии говорят о вообще более 700 тысяч.

– У украинской стороны одинаковые данные. Но эта статистика очень динамична. Самая большая цифра – которую озвучила рф. Это 744 тысячи детей, которых они якобы "спасли". Хотя все мировое сообщество понимает, что это не спасение, а принудительное перемещение. Их цифра не подтверждается никакими списками, они не предоставляют никаких списков детей, о которых они говорят. По нашим подсчетам, на территории, где осуществлялась депортация, на момент полномасштабного вторжения просто не могло быть такого количества детей. Там всего проживало около миллиона детей. Около половины были эвакуированы с родителями, поэтому кого они считают – непонятно.

Но даже когда мы говорим, что эта цифра меньше, это не значит, что мы умаляем их преступление.

По нашим предварительным подсчетам мы понимаем, что речь идет о нескольких сотнях тысяч похищенных детей. Где-то около 200 тысяч детей, похищенных российскими властями.

На сегодняшний день у нас есть четкий список, состоящий из 16 226 детей. Но он постоянно растет, потому что мы получаем новую информацию.

Этот список – это количество детей и их персональные данные из заявлений, поступивших в Национальное информационное бюро от родителей, родственников, местных властей, имеющих информацию о депортации детей.

По каждому ребенку заводится дело.

– Вы раньше сказали, что уже возвращено 308 детей, а каким образом удается их возвращать?

– Очень сложно искать ребенка просто по цифре. Как только мы узнаем данные о ребенке – его проще искать. Если мы знаем о местонахождении ребенка, это тоже облегчает возвращение. Эти 308 кейсов спасенных детей – это проделанная мощная работа. Ведь каждая работа — это отдельная история спасения и отдельный механизм возвращения, потому что нет единого механизма.

Эти случаи позволили нам проанализировать действия окупантов и то, как похищали детей.

Россияне полностью препятствуют воссоединению ребенка с родителями или другими родными. Практически у всех детей сразу отбирают телефоны, поэтому у них нет возможности известить о себе.

Они врут, когда активно заявляют, что максимально способствуют воссоединению. У нас уже есть 308 свидетельств, что это не так.

Спасение ребенка начинается с того момента, когда мы узнаем, где ребенок.

К примеру, история 10-летнего Ильи из Мариуполя. Бабушка думала, что с ее дочерью и внуком все более-менее нормально, а дочь на тот момент уже была убита, и внука похитили. Ее друзья увидели его в пропагандистском видео. Он был в больнице. Таким образом, бабушка поняла, что случилось и где именно он находится. Или история об 11-летнем Саше. Его разлучили с мамой во время фильтрации, он находился в больнице, а что с его мамой мы не знаем до сих пор. Надеемся, что она жива.

Он месяц пытался выпросить телефон, чтобы позвонить бабушке и чтобы она его забрала. Но ему не давали. Лишь через месяц в больницу попал другой парень, у которого был телефон, и Саша чудом уговорил его дать ему на минутку телефон. Так он смог позвонить бабушке и сказать, где он находится.

Есть другие способы, как дети сообщают, где они находятся, но я не могу их рассекретить.

Практически всегда срабатывает, если есть близкие родственники, на которых можно оформить опеку над ребенком. Или если родители, которые при поддержке Украины могут поехать и попытаться забрать ребенка. Но это не всегда заканчивается успехом и ребенка не всегда отдают.

– То есть были случаи, когда родители ездили и им не отдавали своего же ребенка?

– Сразу могут не отдать.

- Шла ли на контакт уполномоченная по правам ребенка рф?

- Она недавно заявила, что пишет и звонит мне, но я не отвечаю, потому что не хочу вернуть украинских детей. Это абсолютная ложь. Никто мне не писал и не предлагал отдать какую-нибудь группу детей. У меня вообще нет соответствующего мандата, чтобы общаться с российской стороной, и процедурой возвращения детей занимается Ирина Верещук и Дмитрий Лубинец. Они отвечают за маршрут возврата и сопровождение ребенка при возвращении. Но если бы мне написали, что есть список детей, которых мы готовы вернуть, я бы отреагировала. Но никакой коммуникации не было. Это пропагандистская атака в ответ на то, что весь мир осуждает государственных деятелей россии, которые, не стесняясь, заявляют, что они похищают украинских детей. И сама мария львова-белова признается, что она вывезла ребенка из Мариуполя и еще и усыновила. А потом сказала, что просто взяла под временную опеку. Это все незаконные деяния. Это огромный знак для всех россиян о том, что все, кто причастен к похищению украинских детей, к удерживанию их в россии, кто держит их в своих семьях, будут нести за это ответственность.

– Знаете ли вы куда они чаще направляют детей в россии? Знаю, что есть фильтрационные лагеря, есть специальные санатории.

– Они четко спланировали то, что делают сейчас, еще до того, как пришли в Украину. Это не хаотичные действия. Мы это увидели еще после аннексии Крыма, когда они запустили так называемое "поезд надежды", который вез россиян на незаконное усыновление детей в Крым. Сейчас они продолжают реализацию своего плана. Анализ 308 кейсов показал нам, что россияне имеют не менее пяти сценариев похищения детей.

Первый сценарий: когда россияне разлучают детей с родителями во время фильтрации. Был один случай, когда ребенка забрали у отца и сразу депортировали в рф. Если у ребенка нет ни одного ранения, то обычно их сразу депортируют в россию. Если есть ранения, то перевалочной базой является оккупированная Донецкая область и они их временно размещают в больницах.

Второй сценарий – когда россияне забирают детей прямо из биологических семей. Некоторых "неудобных" взрослых, не желающих работать с оккупационными властями, лишают родительских прав и ребенка забирают. Или был случай с 16-летним Сергеем, который был несколько месяцев назад возвращен. Его забрали прямо от старших братьев и сестер, которые могли о нем заботиться. Сначала забрали на оккупированную часть Донбасса, а затем повезли в рф, где его разместили в приемной семье и он там был целых восемь месяцев.

Третий сценарий, когда родителей убивают, а потом ребенка похищают. Очень много таких случаев было в Мариуполе. Люди там погибали от бомбежек или были расстреляны. А детей забирали у других взрослых и везли сначала на оккупированную часть, а потом в россию.

Четвертый кейс – когда они похищают детей из учреждений институционального ухода. Они ни разу не согласовывали гуманитарных коридоров для вывоза детей.

И пятый кейс – это вывоз детей на так называемое оздоровление в детские лагеря россии. Сначала они создают условия, в которых ребенок просто не может жить, а потом добровольно заставляют родителей подписать разрешение на вывоз детей. И дальше этот ребенок не возвращается. То есть дети преимущественно находятся либо в россии, либо в оккупированном Крыму.

Они специально не держат детей в одних лагерях, перемещают, прячут, чтобы нам было труднее найти и вернуть ребенка.

Дети ездят по всей территории россии и Крыма. Многие дети находятся даже в Сибири.

– По вашему мнению, зачем им украинские дети?

- У россиян есть болезненное желание уничтожить украинский народ. Это преступление геноцида из-за украинских детей. Потому что у каждой нации самое важное, что есть — это дети. И они пытаются лишить нас будущего, похищая и русифицируя наших детей. Меняя гражданство, убивая их, наши дети проходят через сексуальное насилие.

Они пытаются запугать нас, поэтому они и называют преувеличенную цифру депортированных.

Они ясно понимают, что они делают. Они пытаются подкупить детей, предлагая им бесплатную учебу. Дети, которых удалось вернуть, говорят, что их повально русифицировали. Их заставляли петь российский гимн, вставать во время гимна. Если дети не повиновались, то их наказывали, закрывали в комнатах, заставляли писать диктанты, читать российские книги и тотально запрещали все украинское.

На них давили психологически. Практически каждому ребенку рассказывали, что они не нужны своим родителям, что их родители не любят, что они не приедут и их ждет хорошая любящая российская семья. Россияне это не скрывают, есть много свидетельств и видео, где они говорят, что вот сегодня группа украинских детей прибыла в Краснодарский край, дети не очень позитивно настроены, но пройдет несколько месяцев, мы их сломаем, и они станут добропорядочными россиянами. Мы фиксируем такие заявления. Они пытаются стереть украинскую принадлежность у наших детей.

Но им это не удается. Я вот спрашивала Сергея, который восемь месяцев пробыл в россии, как он это выдержал. Он говорил, что понимал, что может спастись только если будет делать вид, что ему безразлично, что там Украина, что он в россии. Но при этом он все время искал способы, как ему спастись.

И то, что мы делаем для наших детей, мы и для всех детей Европы делаем. Если сейчас не понять, какие механизмы могут сработать, это будет повторяться с другими детьми во всем мире.

- Много ли вы знаете историй, когда в россии усыновляют украинских детей при живых родителях, которые находятся в Украине?

– С усыновлением все сложнее. Потому что мы понимаем, что существует тайна усыновления, но россияне часто оставляют цифровые следы. Мы это документируем, чтобы привлечь россию к ответственности за это.

Не могу сказать, сколько россиян сейчас усыновили наших детей, у скольих у них есть родители. Но факты усыновления точно есть, как и факты передачи под опеку.

- А готов ли кто-то из международных организаций разрабатывать пути возвращения украинских детей?

- Все мировое сообщество понимает, что у нас очень много четко прописанных документов: Женевская конвенция, международное гуманитарное право, конвенция ООН по защите прав ребенка, человека. Но они работают тогда, когда все выполняют эти правила. Когда появляется одна страна, которая чихать хотела на эти правила, то мир понимает, что необходимо найти соответствующие механизмы, которые заставят эту страну работать и жить по правилам. Иначе ей будет нехорошо. А тут уже нужно понять, какую ответственность они понесут и как исправить то, что они наделали.

Сейчас активно вовлекаются в межведомственные группы, международные группы, страны объединяется по две-три.

От некоторых структур есть определенный пассив. В частности, речь идет о Международном комитете Красного креста, на который все надеялись, потому что именно они имеют самый большой мандат поиска детей. Но пока, к сожалению, эта работа так и не стартовала. Мы надеемся, что что-то изменится и продолжаем сотрудничество.

- Какие же есть сценарии по возвращению уже усыновленных детей, ведь это делать труднее?

– Нам нужно вернуть еще сотни тысяч украинских детей. Единого механизма, как по обмену военнопленными, не существует. Если подробно что-либо обсуждать, то эти сценарии больше не сработают.

Усыновленных детей возвращать будет труднее. Кому-то сменили гражданство, имя, фамилию. Особенно, если речь идет об очень маленьких детях. Поэтому их возвращение не будет ни скорым, ни простым.

- Недавно в россии был большой концерт, где выступали якобы дети из Украины, которых заставляли говорить, как они благодарны за свое "освобождение". Знаете ли вы, что это за дети?

- Я не могу обсуждать конкретные персоналии детей, потому что должны помнить, что ребенок не может нести ответственность за свои не до конца правильные поступки. Даже если это было осуществлено, то с ребенком нужно работать, а не осуждать. И не устраивать национальный буллинг.

Россияне очень много используют детей для пропаганды, они занимаются вербовкой. Мы знаем, что украинские дети есть в так называемых лагерях юнармии в россии.

Но следует всегда помнить, что дети остаются детьми.

Недавно возвращенные девочки из российских лагерей считают себя виновными, потому что они сами согласились поехать в этот лагерь. И они говорят, что соглашались на три недели, а они были задержаны почти на год.

Они говорят, что не хотели ехать в россию, а хотели в Крым, потому что Крым это Украина. Но в то время, когда они соглашались, еды уже не было, отопления и света тоже, жить было невозможно. Но они все равно чувствуют себя виноватыми, потому что их вынуждены были вытаскивать. Но надо помнить, что виновен всегда агрессор, а не жертва.