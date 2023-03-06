Свободен и вернулся к бабушке: 8-летнего мальчика удалось вызволить с оккупированных рф территорий (фото)

В Украину уже вернули более 300 детей

Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию восьмилетнего мальчика, который пребывал на временно оккупированной россиянами территории.

Как сообщил в своем telegram-канале уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, соответствующее обращение его офис получил в конце февраля.

"Через несколько дней при содействии и работе сотрудников Офиса Омбудсмена Сашку встретила бабушка", — отметил омбудсмен.

Лубинец добавил, что по данным Национального информационного бюро в Украину таким образом вернули 307 украинских детей.

Как сообщалось ранее, оккупанты после начала вторжения насильно депортировали в россию огромное количество людей. При этом детей там не только усыновляют по убыстренной процедуре, но и активно переучивают, чтобы они "соответствовали" российским программам в школах и садах

Если взрослым достаточно сообщить о принудительном вывозе украинским властям и прийти к границе, чтобы их пропустили обратно в Украину, то детей после усыновления практически невозможно будет забрать обратно. Отметим, что детям якобы сиротам из Украины в россии предоставляют гражданство в упрощенном порядке.