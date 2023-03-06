Вільний і повернувся до бабусі: 8-річного хлопчика вдалося визволити з окупованих територій (фото)

В Україну вже повернули понад 300 дітей

Україні вдалося повернути на підконтрольну територію восьмирічного хлопчика, який перебував на тимчасово окупованій росіянами території.

Як повідомив у своєму telegram-каналі уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець, відповідне звернення його офіс отримав наприкінці лютого.

"Через кілька днів за сприяння та роботи співробітників Офісу Омбудсмана Сашка зустріла бабуся", — зазначив омбудсмен.

Лубинець додав, що за даними Національного інформаційного бюро в Україну, таким чином повернули 307 українських дітей.

Як повідомлялося раніше, окупанти після початку вторгнення насильно депортували до росії величезну кількість людей. При цьому дітей там не лише усиновлюють за прискореною процедурою, а й активно переучують, щоб вони "відповідали" російським програмам у школах та садах.

Якщо дорослим достатньо повідомити про примусове вивезення українській владі та прийти до кордону, щоб їх пропустили назад в Україну, то дітей після усиновлення практично неможливо буде забрати назад. Зазначимо, що дітям нібито сиротам з України надають громадянство в спрощеному порядку.