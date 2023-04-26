Устали от благотворительности? Страны ЕС кардинально меняют правила помощи украинцам — как теперь выжить беженцам

Европа готова и дальше помогать украинцам, но такого широкого и массового альтруизма, как это было год назад, ждать не стоит

На втором году войны некоторые европейские страны начали менять правила помощи украинцам, которые нашли там убежище от войны. В частности, в Румынии из-за смены правил наши соотечественники вынуждены экстренно искать новое жилье, в Чехии при расчете размера помощи учитывают даже украинские пенсии, а в Германии наши соотечественники не знают, что делать с автомобилями – регистрировать сложно, продавать – не выгодно.

"Телеграф" выяснял, как именно страны ЕС изменили правила пребывания украинских беженцев, и как наши земляки могут справиться с новыми вызовами.

Эти страны — в десятке членов Евросоюза, принявших больше всего наших соотечественников с начала полномасштабного вторжения.

На курортах Румынии не прочь сдавать жилье украинцам, но цены – шок

Еще несколько месяцев назад социальные сети были заполнены объявлениями о бесплатном проживании украинцев в Румынии по программе 50/20. Речь о размере компенсации для местных граждан за поселение украинских беженцев, которая составляла 50 лей/сутки на человека за жилье и 20 лей/сутки за питание.

В случае с гостиницами, которые охотно предлагали пристанище нашим соотечественникам, выплаты составляли 100 лей за человека, но общая сумма компенсации за номер не могла быть выше 230 лей. Параллельно с этим начали появляться и сообщения о том, что государство нарушает сроки расчетов. В частности, за ноябрь 2022-го деньги владельцам жилья начали поступать только в январе 2023-го, а в феврале – за декабрь прошлого года.

"Румыны, которые предоставляли свои квартиры украинцам, не получили компенсацию вовремя, при этом должны платить коммунальные услуги, — рассказала украинка Ксения, которая вместе с семьей проживает в Констанце. — А их размер немаленький — в среднем за двухкомнатную квартиру зимой выходило 200 евро, летом – 100-130. Это привело к тому, что владельцы квартир массово выселяли наших земляков".

Румыны до сих пор не могут получить от государства компенсацию за то, что приютили украинцев.

На фоне этого все чаще стали звучать заявления о том, что правительство то ли вообще отменит программу помощи украинцам, то ли переформатирует ее. Соответствующее решение было принято румынским правительством в конце марта.

Что изменилось? Теперь средства на покрытие расходов на оплату проживания государство будет предоставлять беженцам напрямую. Помощь будет назначаться на четыре месяца и составить 2000 лей/месяц на семью.

"Беженцы, которые сделают минимальные шаги для интеграции (трудоустройство взрослых, обучение детей и оформление статуса временной защиты), смогут получать 2000 лей (это чуть больше 405 евро – авт.) на семью для покрытия расходов на проживание до конца 2023 года, — пояснила в комментарии на Facebook координатор гуманитарной помощи переселенцам Мария Мадалина Турза.— Эта сумма не только достойна, но и соответствует реалиям рынка в Румынии, при этом уязвимые слои населения, люди старше 65 лет и поступившие в румынские университеты студенты, продолжат пользоваться положениями предыдущей программы 50/20".

В Румынию временно переехало в результате более 80 тысяч украинцев.

И хотя фактически новые правила уже действуют, у украинцев еще остаются вопросы о том, как будет действовать обновленная программа. В частности, в общественной организации "Украинцы в Яссах" отмечают: "Например, не определено, что именно понимать под семьей, которая должна теперь получать 2000 лей в месяц. Ведь семьи могут быть очень разными, состоять из разного числа совершеннолетних или несовершеннолетних членов".

Между тем, в Румынии владельца жилья уже активно его сдают за "живые" деньги и не всем украинцам подходят объявленные цены. Тем более, что платить обычно просят заранее, а помощь от государства может поступать, как в случае с местными жителями, с существенными задержками.

Украинцам сначала предлагали временные места жительства, а затем расселяли в более комфортабельные места.

"В Констанце и Мамае владельцы хотят сдавать квартиры украинцам и дальше, но цены – шок, – говорит Ксения. – 600-1200 евро в мае, а летом за три месяца просят 3000 евро плюс еще коммунальные услуги. И это минимальная цена за двухкомнатную студию. За комплексы немного получше просят 5000-6000 евро за сезон и к этой сумме нужно так же добавить коммунальные расходы. Мы решили посмотреть жилье в столице, потому что оно там дешевле. Попалось одно предложение — 600 евро за 4 комнаты, квартира двухэтажная, но состояние плохое. Пока ищем, но переживаем, сможем ли дождаться компенсации, потому что если Румыния так с задержками рассчитывается со своими гражданами, вряд ли будет очень торопиться перечислять деньги украинцам".

Помощь в Чехии будут вычислять по формуле с учетом всех доходов

Чехия – еще одна европейская страна, которую украинцы массово выбирали как убежище от войны. В настоящее время здесь находится более 300 тысяч наших земляков. Несмотря на финансовую поддержку, предусмотренную для них местными законами, трудностей избежать не выходит.

"Пока выплачивают 5000 крон на человека – это сумма, которую получают украинцы в течение пяти месяцев после приезда в Чехию, – рассказала Анастасия – она в этой стране живет почти год. – Далее размер выплаты постепенно уменьшают. Главная проблема – это жилье, вариантов бесплатного проживания сейчас почти не осталось. Пользоваться такими льготами можно только до лета, а потом всех будут либо тихонько выселять, либо предлагать платить за аренду. По крайней мере, такие слухи сейчас ходят.

Центры поддержки украинцев расположены по всей Чехии, здесь наши земляки могут рассчитывать на поддержку.

Как выяснилось, недавно вступила в силу новая, уже пятая, редакция закона Lex Ukraine, регламентирующая поддержку украинских беженцев. Она предусматривает, в частности, изменения правил пребывания в социальном жилье — отелях, общежитиях, пансионатах и т.д., которые содержатся за счет компенсации от государства (300-350 крон за человека в сутки в зависимости от формы собственности). С 1 апреля воспользоваться таким вариантом бесплатно украинцы могут только в течение 150 дней с момента получения временной защиты в Чехии. После этого нужно либо платить владельцам, либо искать новое жилье.

А с 1 июля меняется размер гуманитарной помощи украинцам и принципы начисления. По данным Министерства труда и социальной политики в Чехии, в первые пять месяцев пребывания в стране взрослые будут получать 4860 крон в месяц, а если это лицо с инвалидностью, то 7290 крон. Дети до 6 лет – 3490 крон, от 6 до 10 лет – 4188 крон, дети с инвалидностью – 5235 крон. С шестого месяца пребывания размер пособия для взрослого уменьшается до 3130 крон, а уязвимые категории (беременные женщины, пожилые люди, студенты) будут получать 4860 крон, для лиц с инвалидностью и детей выплаты остаются без изменений.

Размер помощи будет рассчитываться по новой формуле, примут во внимание

"Это суммы, которые будут браться за основу при расчетах размера пособия. Изменения предполагают, что теперь будут приниматься во внимание все доходы заявителя, даже те, что он получает в Украине, например, пенсии. А также любые сбережения, которые имеет человек , – подчеркнула адвокат Ульяна Бондаревская в эфире "Радио Украина", комментируя Lex Ukraine V. – Возьмем семью – мама и двое детей 5 и 15 лет. Они имеют право на помощь 3130 крон +3490 +3130, добавляем расходы на жилье 10 000 и минусируем зарплату в 20 000. Остаток – 1708 крон – именно столько и получит заявитель, то есть теперь украинцы должны обосновывать необходимость получать помощь – предоставлять справки с места работы, договор на аренду жилья, где прописаны суммы оплаты. И это будут тщательно проверять соответствующие органы, как и тот момент, действительно ли человек, являющийся заявителем, находится на территории Чешской республики".

Главное условие получения помощи – фактическое пребывание на территории Чехии

Законодательные изменения касаются и выплат солидарности, которые получали чехи, предоставляя украинцам убежище в собственных домах. С 1 июля на компенсацию будут иметь право местные жители, только если проживание будет общим. Ее размер уменьшат до 3 тыс. крон/человек, а приютить можно будет не больше трех человек. Если беженцы будут жить отдельно, их поддержит государство, расходы на жилье будут включаться в гуманитарную помощь. Главное условие – владелец квартир/дома должен внести данные о них в соответствующий реестр.

Еще одно изменение, ожидающее украинцев, касается автомобилей, завезенных с родины. Чешское правительство хочет сделать обязательной их регистрацию и ввести штрафы 30 тыс. крон для тех, кто ее не пройдет. Но пока эта норма на стадии утверждения.

В Германии украинские беженцы, владеющие автомобилями, — в панике

В Германию, спасаясь от агрессии россиян, также переехали многие украинцы. Здесь они имеют статус беженцев от войны и могут рассчитывать на социальные выплаты по безработице наравне с немцами. Их размер едва ли не самый высокий среди стран ЕС и его еще подняли с начала 2023 года, в среднем на 40-50 евро. В частности, 502 евро стали получать одинокие взрослые и родители-одиночки, 451 евро – совершеннолетние украинцы, 318 евро – дети младше 5 лет, 348 евро дети от 6 до 13 лет, 420 евро – дети от 14 до 17 лет.

"Этой выплаты, а я получаю 502 евро в месяц, хватает на очень-очень хорошее питание и еще остается определенная сумма, – говорит Евгения, живущая в городе Майнц – столице федеральной земли Рейнланд-Пфальц. – Все зависит от того, кто к чему привык… Знаю пожилую пару, которая живет рядом в отеле (а здесь для беженцев все бесплатно, даже безлимитный интернет), они очень экономны, и эта статья расходов у них – 200 евро на двоих. Еще они посещают пункты "Тафель". Это такая организация, которая продает товары по сниженным ценам, например, две сумки продуктов можно приобрести где-то за 3 евро. С 3 апреля ввели проездной месячный билет ценой 49 евро, действующий на всех маршрутах и видах транспорта Если каждый день ездишь на работу или обучение, например, из пригорода, выгодно".

В Германии государство помогает украинцам устроиться на новом месте.

Также украинские беженцы включены в программу медицинского страхования и могут получить необходимую базовую помощь бесплатно. А еще выучить язык и найти работу.

"Во время визита в центр трудоустройства (Jobcentre) ты подписываешь обязательство посещать интеграционные курсы. Их оплачивает Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев, но искать ты их должен сам. В апреле, когда мы только приехали, был большой ажиотаж, свободных мест не было, – вспоминает Евгения. – В общем ты должен посвятить по четыре часа пять раз в неделю изучению языка – это сложно, особенно с учетом, что учителя не понимают ни украинского, ни русского. Пропускать занятия без уважительных причин нельзя более 1 раз в неделю. Если такие прогулы систематичны, а у тебя, например, нет справки от врача, то у тебя снимают 10% от помощи".

Посещение интеграционных курсов – одно из условий, которые должны выполнять украинцы в Германии

На такую же сумму могут снизить выплаты в случае прогула очередной встречи назначенной центром. Также не желательно отказываться от предложений работы, но пока на санкции по этому поводу наложен мораторий – он будет действовать до 1 июня 2023 года.

Еще один момент, который вызывает беспокойство украинцев – это автомобили, потому что большинство спасалось от войны на собственном транспорте. В течение года с момента въезда их можно было не регистрировать, сейчас правительства как отдельных земель и федеральные не могут определиться, продлить льготный период или нет. Регистрация платная в пределах 31–100 евро, ежегодный налог составляет 200–500 евро, также нужно покупать страховой полис, стоимость которого зависит от водительского стажа.

Украинцы пока растеряны, как регистрировать автомобили и как пройти местный техосмотр

"Пока и Германии можно ездить на украинских номерах. Но если встанет вопрос регистрации авто, то один из нюансов – это местный техосмотр. Здесь его проводят специализированные организации TÜV, – говорит Юлия, еще одна украинка, нашедшая временное убежище в Германии. – Авто должно быть в идеальном состоянии и не старше 2012 или 2015 года выпуска, то есть для большинства автомобилей из Украины это будет нереально. Кроме того, если в планах есть возвращение в Украину, и на этот момент авто уже будет зарегистрировано в Германии, нужно будеть проходить процедуру растаможки".

"На фоне этой неопределенности очень активизировались дельцы, они активно скупают в Германии автомобили с украинской регистрацией, — отмечает в свою очередь Евгения . — Конечно, предлагают цену ниже реальной. Например, за мой бусик Renault дают 3000 евро, хотя его стоимость раза в 2,5 больше. То есть продать его, а купить на замену "местный" автомобиль тоже не вариант, потому что они, наоборот резко подорожали. Поэтому мы пока ждем окончательного решения. Хотя у меня сложилось такое впечатление, что власть здесь просто хочет посмотреть, сколько украинцев смогут пройти этот квест с автомобилями, а уже потом определяться".

***

Произошли изменения и в других странах, где продолжают находиться украинцы в ожидании победы. Каждая предлагает свои условия проживания и оказания помощи. И на втором году полномасштабной войны они предполагают интеграцию в новые условия – изученные языки, трудоустройство для взрослых, обучение для детей и молодежи. Мы подобрали самые заметные изменения в поддержке украинцев и проблемы, с которыми сталкиваются беженцы.

В Польше Сейм проголосовал за изменения в Спецзакон, регламентирующий помощь беженцам. Одно из новшеств – обязательное оформление номера PESEL. На это отведено 30 суток – для тех, кто только приедет с момента пересечения границы, для тех, кто уже находится в стране, от даты вступления в силу поправок к закону. Также теперь узаконен электронный вид на жительство в Польше Diia.pl. Это позволяет украинцам многократно пересекать границу на короткий срок.

Но если беженец находится за пределами Польши более 30 дней, он теряет специальный статус УКР и, соответственно, право на помощь и социальные выплаты. Кроме того, сроки пребывания в пунктах массового размещения на бесплатной основе сокращены до 120 дней (ограничение не касается уязвимых категорий – беременных женщин, лиц с инвалидностью, пенсионеров и т.п.). После этого украинцы должны компенсировать часть помощи, сейчас 50%, но не более 40 злотых в сутки, с 1 мая – 75%, но не более 60 злотых/сутки.

В 2023 году для беженцев уже не будет действовать упрощенная процедура получения карт избитую. Но на них могут подаваться те, кто официально трудоустроен, выполняю высококвалифицированную работу или будет вести предпринимательскую деятельность.

Польша приняла больше украинцев с начала полномасштабного вторжения.

В Швейцарии беженцы, прожившие здесь больше года, должны продавать собственные автомобили, если они хотят пользоваться государственной поддержкой и дальше. Выплаты социальной помощи при этом прекратят на срок, который будет зависеть от суммы, полученной за транспортное средство. В случае отказа избавляться от машины, ее стоимость оценят власти кантона и включат в расчет размера соцпомощи. Исключение могут сделать только для тех, кому "колеса" нужны для выполнения профессиональных обязанностей или из-за состояния здоровья.

В Нидерландах с 1 февраля останавливаются выплаты для семей беженцев в случае, если хоть один из ее членов устроился на работу. При этом пособие на питание привязали к размеру семей. Если вас в семье двое, то взрослый будет получать 215,06 евро, а ребенок – 178,36 евро, если трое, то 171,99 и 142,57 соответственно, если четыре человека или больше, то это будет 150,45 и 124 ,97 евро. На одежду и личные расходы выделяют 56,12 евро на человека, пособие на проживание составляет 93 евро.

Как сообщал "Телеграф", по результатам соцопроса, большинство украинцев планирует возвращение домой, прежде всего из-за родственных связей.