Теснота, плесень и вонь: в каких условиях выживают беженцы в Украине и кто за это должен ответить

Соответствующие органы местного самоуправления обычно не реагируют на жалобы

В Украине учтено 4,8 млн внутренне перемещенных лиц. Однако реальное количество людей, которых война заставила покинуть свои дома и спасать жизнь, может составить почти 7 млн. Государство вроде как всячески пытается поддерживать переселенцев. К примеру, в прошлом году из бюджета выплатили 55 млрд грн пособия на проживание.

Однако последние проверки условий проживания внутренне перемещенных лиц вызывают сомнения в компетентности, по крайней мере, местных властей в этом вопросе. Сотрудники Офиса омбудсмена неоднократно фиксируют нарушение условий для беженцев. Помещения, предоставляемые государством, оказались ужасными — люди сидят без света, иногда без воды, во всех комнатах есть грибок и плесень. Иногда людям приходится хранить продукты в антисанитарных условиях – на полу.

Пока государство планирует реализовать перестройку старого жилищного фонда из-за непригодных для жизни условий, в общежитиях назревают скандалы. Конечно, не все жилищные фонды для ВПЛ некомфортны. Некоторые местные советы отнеслись к вызову ответственно и подготовили достойные условия для украинцев, вынужденных покинуть родительский дом. Однако, как свидетельствуют последние проверки, ситуация в основном проблематична.

Сегодня "Телеграф" расскажет, как иногда выглядят помещения для ВПЛ и как бороться с "компетентными" органами, которые не реагируют на выявленные нарушения.

Тернопольщина

Для ВПЛ на Тернопольщине выделили несколько общежитий высших профессиональных училищ, сельский детский сад и комплекс зданий участковой коммунальной больницы.

И как обнаружили представители офиса уполномоченного по правам человека, во всех этих местах проживания внутренне перемещенных лиц есть серьезные проблемы.

Что ж, все помещения поражены грибком и плесенью. В детском саду из-за проблем с канализацией — проблем с душевыми комнатами, вплоть до невозможности пользоваться. В одном из общежитий отсутствие электричества. Более переселенцам не хватает элементарной мебели для мест общего пользования.

Днепропетровщина

Нарушение условий проживания ВПЛ наблюдается и на Днепропетровщине. Как сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, во всех посещенных пунктах размещения были обнаружены те или иные нарушения. Однако самая плохая ситуация в общежитии №5 и транзитном пункте размещения ВПЛ.

Днепропетровщина

Кроме неудовлетворительного технического и санитарно-гигиенического состояния, в пункте не обеспечено раздельное проживание для семей, детей, мужчин и женщин – обустроен только один санузел и одна стиральная машина на всех. Здесь также нет условий для маломобильных групп населения.

Съехать на съемное жилье переселенцы не имеют возможности из-за "завышенной стоимости аренды комнат, которая для большинства ВПЛ является неподъемной".

Закарпатье

В Мукачево из-за плохих жилищных условий для внутренне перемещенных лиц даже разгорелся скандал. Люди жалуются на бесчеловечные условия проживания:

здание старое и нуждается в капитальном ремонте;

нет централизованного отопления, только печь-буржуйка и обогреватели. В марте температура воздуха в комнатах была 15-16 градусов, а в коридорах – не более 10. Из-за этого – высокая влажность, на стенах и потолке плесень;

нарушение правил пожарной безопасности, комнаты приходится одновременно использовать для отдыха, как кухню, для стирки и хранения дров.;

на большое количество людей всех возрастов один старый санузел и душевая, которые к тому же в одном помещении, разделенном перегородкой

Мукачево

Волынь

Ситуация схожая. В комнатах хостела, в каждой из которых проживают 11 внутренне перемещенных лиц – плесень и грибок, в здании – вонь: из-за плохой канализации испаряются сточные воды. Людям с инвалидностью, нуждающимся в социальном сопровождении, не дают пособие по уходу.

Волынская область

Как отмечается, с жильцов еще и берут деньги за аренду такого жилья. При этом на их сетования никто не реагирует.

Такие условия проживания внутри перемещенных делают невозможным реализацию их права на достойный уровень жизни, создают угрозу для их здоровья. В конце концов, как рассказывал "Телеграф" ранее, власти обещали реализовать план строительства и обеспечить жильем переселенцев еще до зимы 2022 года. Но пока вопросами быта переселенцев занимаются разного рода общественные организации.

Как бороться за улучшение условий в общежитиях для ВПЛ?

Как рассказал "Телеграфу" адвокат юридической компании Николай Максимов, ответственность при условии лежит на местных властях. Именно городские и поселковые советы выбирают, какие помещения предоставить для ВПЛ. Уже контролем целевого использования выделенных помещений и ремонтом занимается балансодержатель дома (ред. владелец соответствующего имущества).

"В целом эти жилые помещения предоставляются переселенцам во временное пользование сроком до одного года. Срок можно продлить если ваш статус за это время не изменился или если вы не приобрели другое место жительства. Конечно, жилье предоставляется бесплатно, единственная оплата которого они могут требовать — коммунальные услуги. Кроме того, переселенцам обязаны предоставить только пригодные для проживания жилые помещения. Если органы местного самоуправления этого не выполняют, то нужно писать заявления и бороться за изменения. По закону, они обязаны обеспечивать ремонт за свой счет. Об этом говорит Жилищный кодекс в статьях 15, 16 ", — отвечает Максимов.

Юрист рекомендует при нарушении санитарных или технических норм прежде всего определить кто является собственником или управляющим соответствующего жилого помещения. Также выяснить, кто его балансодержатель.

Для этого на сайте "Кабинета электронных услуг" со своего аккаунта нужно зайти в "Государственный реестр прав на недвижимое имущество". Далее – выбрать опцию "Получить информационную справку" и искать информацию об объекте недвижимости.

Для решения вопроса и улучшения жилищных условий обратиться с письменными запросами к владельцам жилых помещений, а также их балансодержателям. Хотя не помешает писать и в Минреинтеграцию, ведь одним из полномочий этого органа является защита конституционных прав и законных интересов внутриперемещенных лиц.

Многие волонтеры занимаются поддержкой центров для ВПЛ

Часто общежитиями для ВПЛ самостоятельно занимаются благотворительные и общественные организации. К примеру, на Днепропетровщине организация "Добро на Амуре" обеспечивает переселенцев двухразовым питанием, всеми средствами гигиены и одеждой.

"Изначально здание имело голые стены. Мы с нуля начали обустраивать все помещения. Когда мы просили помочь власть, нам все отказали. Мы сами договаривались с фондами, собирали деньги, бывает присылали друзья из Америки. Обычные люди начали помогать с ремонтом — кто-то сделал окна, кто-то полностью взял на себя ремонт кухни. ООН и ЮНИСЕФ привозили гуманитарку. Сейчас мы устраиваем дни рождения детям, обеспечиваем им досуг и развлечения. Также лечим за свои средства нуждающимся", — рассказала представительница фонда в комментарии "Телеграфу".

"В жилом фонде живет 270 человек. Из них 86 ребенка и 63 человека с ограниченными возможностями. На территории также есть 32 животных. Кроме отказа города в помощи, мы находимся в процессе борьбы за сохранение этого здания. Когда мы подписывали с директором института физический договор в связи с экстренным спасением людей, нам только на словах разрешили сделать ремонт. Другие документы они отказались подписать. Поскольку люди не могут жить в непригодных условиях, мы сразу занялись строительством. После этого год директор не выходил на связь и недавно заявил, что хочет продать и приватизировать дом. На сегодняшний день мы ищем адвокатов и юристов", — делится Жарикова Талина.

В целом схожие проблемы наблюдаются и в Европе. Месяц назад из варшавского центра проживания для украинцев поступали жалобы об ужасных условиях и отношении персонала к беженцам из Украины. Однако юристы взялись за это и активно занимаются разработкой мероприятий по улучшению ситуации.