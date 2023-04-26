Втомились від благодійності? Країни ЄС кардинально змінюють правила допомоги українцям — як тепер вижити біженцям

Європа готова й надалі допомагати українцям, але такого широкого та масового альтруїзму, як це було рік тому, очікувати не варто

На другому році війни деякі європейські країни почали змінювати правила допомоги українцям, котрі знайшли там прихисток від війни. Зокрема, у Румунії через зміну правил наші співвітчизники змушені екстрено шукати нове житло, у Чехії під час розрахунку обсягу допомоги враховують навіть українські пенсії, а у Німеччині наші співвітчизники не знають, що робити з автівками – реєструвати складно, продавати – не вигідно.

"Телеграф" з’ясовував, як саме країни ЄС змінили правила перебування українських біженців, та як наші земляки можуть впоратися з новими викликами.

Країни, про які піде мова далі, — в десятці членів Євросоюзу, що прийняли найбільше наших співвітчизників від початку повномасштабного вторгнення.

На курортах Румунії не проти здавати житло українцям, але ціни – шок

Ще кілька місяців тому соціальні мережі були заповнені оголошеннями про безоплатне проживання для українців у Румунії за програмою 50/20. Мова про розмір компенсації для місцевих громадян за поселення українських біженців, яка становила 50 лей/доба на особу за житло і 20 лей/доба за харчування.

У випадку з готелями, а й вони охоче пропонували прихисток нашим співвітчизникам, виплати становили 100 лей за особу, але загальна сума за номер не могла бути більшою за 230 лей. Паралельно з цим почали з’являтися і повідомлення про те, що держава порушує терміни розрахунків. Зокрема, за листопад 2022-го гроші власникам житла почали надходити лише у січні 2023-го року, а в лютому – за торішній грудень.

"Румуни, які надавали свої квартири українцям, не отримали компенсацію вчасно, при цьому мали сплачувати комунальні послуги, – розповіла "Телеграфу" українка Ксенія, яка разом з родиною мешкає в Констанці. – А їх розмір чималенький – в середньому за двокімнатну квартиру взимку виходило 200 євро, влітку – 100-130. Це призвело до того, що власники квартир масово виселяли наших земляків".

Румуни і досі не можуть отримати від держави компенсацію за те, що прихистили українців.

На фоні цього все частіше почали лунати заяви про те, що уряд чи то взагалі скасує програму допомоги українцям, чи переформатує її. Відповідне рішення таки було прийнято румунським урядом наприкінці березня.

Що змінилось? Тепер кошти на покриття видатків на оплату проживання держава буде надавати біженцям напряму. Допомога буде призначатися на чотири місяці й становитиму 2000 лей/місяць на родину.

"Біженці, які зроблять мінімальні кроки для інтеграції (працевлаштування дорослих, навчання дітей та оформлення статусу тимчасового захисту), зможуть отримувати 2000 лей (це трохи більше 405 євро – авт.) на родину для покриття видатків на проживання до кінця 2023-го року, — пояснила в коментарі на Facebook координаторка гуманітарної допомоги переселенцям Марія Мадаліна Турза. – Ця сума не тільки достойна, але й відповідає реаліям ринку в Румунії. При цьому вразливі верстви населення, люди старше 65 років та студенти, що вступили до румунських університетів, продовжать користуватися положеннями попередньої програми 50/20".

До Румунії тимчасово переїхало через війну більше 80 тисяч українців.

І хоча фактично нові правила вже діють, в українців ще лишаються питання по тому, як діятиме оновлена програма. Зокрема в громадській організації "Українці в Яссах" зазначають: "Наприклад, не визначено, що саме розуміти під родиною, яка має тепер отримувати 2000 лей на місяць. Адже родини можуть бути дуже різними, складатися з різної кількості повнолітніх або неповнолітніх членів".

Тим часом в Румунії власника житла вже активно його здають за "живі" гроші й не всім українцям підходять оголошені ціни. Тим паче, що платити зазвичай просять наперед, а допомога від держави може надходити, як у випадку і з місцевими мешканцями, з суттєвими затримками.

Українцям спочатку пропонували тимчасові місця проживання, а потім розселяли в більш комфортні місця.

"В Констанці та Мамаї власники хочуть здавати квартири українцям і надалі, але ціни – шок, – говорить Ксенія. – 600-1200 євро у травні, а влітку за три місяці просять 3000 євро плюс ще комунальні послуги. І це мінімальна ціна за двокімнатну студію. За комплекси трошки кращі просять 5000-6000 євро за сезон і до цієї суми треба так само додати комунальні витрати. Ми вирішили подивитися житло в столиці, бо воно там дешевше. Трапилась одна пропозиція – 600 євро за 4 кімнати, квартира двоповерхова, але стан поганий. Поки шукаємо, але переживаємо, чи зможемо дочекатися компенсації, бо якщо Румунія так з затримками розраховується зі своїми громадянами, навряд чи буде дуже поспішати переказувати гроші українцям".

Допомогу в Чехії вираховуватимуть за формулою з усіма доходами

Чехія – ще одна європейська країна, яку українці масово обирала як прихисток від війни. Наразі тут перебуває понад 300 тисяч наших земляків. Попри фінансову підтримку, яка передбачена для них місцевими законами, труднощів уникнути важко.

"Поки виплачують 5000 крон на людину – це сума, яку отримують українці протягом п’яти місяців після приїзду до Чехії, – розповіла Анастасія – вона в цій країні живе майже рік. – Далі розмір виплати поступово зменшують. Головна проблема – це житло, варіантів безоплатного проживання зараз майже не залишилось. Користуватися такими пільгами можливо лише до літа, а потім всіх будуть або тихенько виселяти, або пропонувати платити за оренду. Принаймні, такі чутки зараз ходять".

Центри підтримки українців розташовані по всій Чехії, тут наші земляки можуть розраховувати на підтримку.

Як з’ясувалось, нещодавно набрала чинності нова, вже п’ята, редакція закону Lex Ukraine, що регламентує підтримку українських біженців. Вона передбачає, зокрема, зміни правил перебування у соціальному житлі – готелях, гуртожитках, пансіонатах тощо, які утримуються за рахунок компенсації від держави (300-350 крон за людину на добу залежно від форми власності). З 1 квітня скористатися таким варіантом безплатно українці можуть лише протягом 150 днів з моменту отримання тимчасового захисту у Чехії. Після цього треба або платити власникам, або шукати нове житло.

А з 1 липня змінюється розмір гуманітарної допомоги для українців і принципи нарахування. За даними Міністерства праці й соціальної політики в Чехії, у перші п’ять місяців перебування у країні дорослі отримуватимуть 4860 крон на місяць, а якщо це особа з інвалідністю, то 7290 крон. Діти до 6 років — 3490 крон, від 6 до 10 років – 4188 крон, для дітей з інвалідністю — 5235 крон, якщо це особа з інвалідністю. З шостого місяця перебування розмір допомоги для дорослого зменшується до 3130 крон, а вразливі категорії (вагітні жінки, літні люди, студенти) отримуватимуть 4860 крон, для осіб з інвалідністю та дітей виплати лишаються без змін.

Розмір допомоги буде вираховуватися за новою формулою, візьмуть до уваги

"Це суми, які будуть братися за основу при розрахунках розміру допомоги. Зміни передбачають, що тепер будуть братися до уваги всі доходи заявника, навіть ті, що він отримує в Україні, наприклад, пенсії. А також будь-які заощадження, які має людина, – наголосила адвокат Уляна Бондаревська в ефірі "Радіо Україна", коментуючи Lex Ukraine V. – Візьмемо родину – мама і двоє дітей 5 і 15 років. Вони мають право на допомогу 3130 крон +3490 +3130, додаємо витрати на житло 10 000 і мінусуємо зарплату у 20 000. Залишок – 1708 крон – саме стільки й отримає заявник. Тобто тепер українці мають обґрунтовувати необхідність отримувати допомогу – надавати довідки з місця роботи, договір на оренду житла, де прописані суми оплати. І це будуть ретельно перевіряти відповідні органи, як і той момент, чи дійсно людина, яка є заявником, перебуває на території Чеської республіки".

Головна умова отримання допомоги - фактичне перебування на території Чехії

Законодавчі зміни стосуються і виплати солідарності, які отримували чехи, надаючи українцям прихисток у власних помешканнях. З 1 липня на компенсацію матимуть право місцеві мешканці лише, якщо споживання буде спільним. Її розмір зменшать до 3 тис. крон/особа, а прихистити можна буде не більше трьох людей. Якщо біженці житимуть окремо, то їх підтримає держава, витрати на житло будуть включатися в гуманітарну допомогу. Головна умова – власник квартир/будинку повинен внести її до відповідного реєстру.

Ще одна зміна, яка чекає на українців, стосується автівок, завезених з батьківщини. Чеський уряд хоче зробити обов’язковою їх реєстрацію та запровадити штрафи 30 тис. крон для тих, хто її не пройде. Але поки ця норма на стадії затвердження.

У Німеччині українські біженці, які мають власне авто, — в паніці

До Німеччини, рятуючись від агресії росіян, також переїхало багато українців. Тут вони мають статус біженців від війни й можуть розраховувати на соціальні виплати з безробіття на рівні з німцями. Їх розмір чи не найвищий серед країн ЄС і його ще підняли з початку 2023-го року, в середньому на 40-50 євро.

Зокрема, 502 євро стали отримувати одинокі дорослі та батьки-одинаки, 451 євро – повнолітні українці, 318 євро – діти віком до 5 років, 348 євро діти від 6 до 13 років, 420 євро – діти від 14 до 17 років.

"Цієї виплати, а я отримую 502 євро на місяць, вистачає на дуже-дуже гарне харчування і ще лишається певна сума, – говорить Євгенія, що живе у місті Майнц – столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц. – Все залежить від того, хто до чого звик. Знаю літню пару, яка живе поруч в готелі (а тут для біженців все безплатно, навіть безлімітний інтернет), вони дуже економні, і ця стаття видатків в них – 200 євро на двох. Ще вони відвідують пункти "Тафель" — це така організація, яка продає товари за зниженими цінами. Наприклад, дві сумки продуктів можна придбати десь за 3 євро. З 3 квітня ввели проїзний місячний квиток ціною 49 євро, що діє на всіх маршрутах і видах транспорту. Якщо кожного дня їздиш на роботу чи навчання, наприклад, з передмістя, вигідно".

У Німеччині держава допомагає українцям влаштуватися на новому місці.

Також українські біженці включені до програми медичного страхування і можуть отримати потрібну базову допомогу безплатно. А ще вивчити мову і знайти роботу.

"Під час візиту до центру працевлаштування (Jobcentre) ти підписуєш зобов’язання відвідуванні інтеграційні курси. Їх оплачує Федеральне відомство з питань міграції та біженців, але шукати ти їх маєш сам, – згадує Євгенія. – У квітні, коли ми тільки приїхали, був великий ажіотаж, вільних місць не було. Загалом ти маєш присвятити по чотири години п’ять разів на тиждень вивченню мови – це важко, особливо з урахуванням, що вчителі не розуміють ні української, ні російської. Пропускати заняття без поважних причин не можна більше ніж 1 раз на тиждень. Якщо такі прогули систематичні, а ти, наприклад, не маєш довідки від лікаря, то в тебе знімають 10% від допомоги".

Відвідування інтеграційних курсів - одна з умов, яку мають виконувати українці в Німеччині

На таку ж суму можуть зменшити виплати у разі прогулу чергової зустрічі призначеної центром. Також не бажано відмовлятися від пропозицій роботи, але поки що на санкції з цього приводу накладений мораторій – він діятиме до 1 червня 2023-го року.

Ще один момент, який викликає занепокоєння українців – це автівки, бо більшість рятувалось від війни на власному транспорті. Протягом року з моменту в’їзду їх можна було не реєструвати, зараз уряди як окремих земель та федеральний не можуть визначитися, подовжити пільговий період чи ні. Реєстрація платна в межах 31-100 євро, щорічний податок складає 200-500 євро, також потрібно купувати страховий поліс, вартість якого залежить від водійського стажу.

Українці поки розгублені, як реєструвати автівки і як пройти місцевий техогляд

"Поки що і Німеччині можна їздити на українських номерах. Але якщо постане питання реєстрації авто, то один з нюансів – це місцевий техогляд. Тут його проводять спеціалізовані організації TÜV, – говорить Юлія, ще одна українка, яка знайшли тимчасовий прихисток у Німеччині. – Авто має бути в ідеальному стані й не старіше 2012 чи 2015-го року випуску, тобто для більшості автівок з України це буде нереально. Крім того, якщо є в планах повернення в Україну, і на цей момент авто вже буде зареєстровано в Німеччині, доведеться проходити процедуру розмитнення".

"На фоні цієї невизначеності дуже активізувались ділки, вони активно скупують у Німеччині автівки з українською реєстрацією, — зазначає своєю чергою Євгенія. — Звичайно, що пропонують ціну нижчу за реальну. Наприклад, за мій бусик Renault дають 3000 євро, хоча його вартість рази у 2,5 більша. Тож продати його, а купити на заміну "місцеву" автівку теж не варіант, бо вони, навпаки різко подорожчали. Тож ми поки чекаємо остаточного рішення. Хоча в мене склалось таке враження, що влада тут просто хоче подивитися, скільки українців зможуть пройти цей квест з автівками, а потім вже визначатися".

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Відбулись зміни і у інших країнах, де продовжують перебувати українці в очікуванні перемоги. Кожна пропонує свої умови проживання та надання допомоги. І на другому році повномасштабної війни вони передбачають інтеграцію в нові умови — вивчені мови, працевлаштування для дорослих, навчання для дітей та молоді. Ми показали найпомітніші зміни в підтримці українців, та проблеми, з якими стикаються через це біженці.

В Польщі Сейм проголосував за зміни до Спецзакону, що регламентує допомогу біженцям. Одне з нововведень – обов’язкове оформлення номеру PESEL. На це відведено 30 діб – для тих, хто тільки приїде з моменту перетину кордону, для тих, хто вже перебуває в країні, від дати набрання чинності поправок до закону. Також тепер узаконена електронна посвідка на проживання у Польщі Diia.pl. Це дає можливість українцям багаторазово перетинати кордон на короткий строк.

Але якщо біженець перебувати за межами Польщі більше 30 днів, він втрачає спеціальний статус УКР і, відповідно право на допомогу та соціальні виплати. Крім того, терміни перебування у пунктах масового розміщення на безплатній основі скорочено до 120 днів (обмеження не стосується вразливих категорій – вагітних жінок, осіб з інвалідністю, пенсіонерів тощо). Після цього українці мають компенсувати частину допомоги, зараз 50%, але не більше 40 злотих на добу, з 1 травня – 75 %, але не більші 60 злотих/доба.

У 2023-му році для біженців вже не діятиме спрощена процедура отримання карт побиту. Але на них можуть подаватися ті, хто офіційно працевлаштований, виконую висококваліфіковану роботу, або вестиме підприємницьку діяльність.

Польща прийняла найбільше українців від початку повномасштабного вторгнення.

У Швейцарії біженці, які прожили тут більше року, мають продавати власні автівки, якщо вони хочуть користуватися державною підтримкою і надалі. Виплати соціальної допомоги при цьому припинять на термін, який буде залежити від отриманої за транспортний засіб суми. У разі відмови позбуватися машини, її вартість оцінить влада кантону і включать в розрахунок розміру соцдопомоги. Виняток можуть зробити лише для тих, кому "колеса" потрібні для виконання професійних обов’язків, або через стан здоров’я.

У Нідерландах з 1 лютого зупиняються виплати для родин біженців у разі, якщо хоч один з її членів влаштувався на роботу. При цьому допомогу на харчування прив’язали до розміру сімей. Якщо вас у родині двоє, то дорослий отримуватиме 215,06 євро, а дитина – 178,36 євро, якщо троє, то 171,99 і 142,57 відповідно, якщо чотири особи, або більше, то це буде 150,45 і 124,97 євро. На одяг та особисті витрати виділяють 56,12 євро на особу, допомога на проживання складає 93 євро.

Як повідомляв "Телеграф", за результатами соцопитування, більшість українців планує повернення додому, перш за все через родинні зв'язки.