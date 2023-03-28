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Патріотизм не головне: чому українці, які виїхали за кордон, хочуть повернутися додому

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Українські біженці Новина оновлена 28 березня 2023, 21:31
Українські біженці

Більшість українців хочуть повернутися через те, що вдома залишилися родичі

Більшість українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення росії, мають намір повернутися додому або розглядають таку ймовірність, а головною мотивацією для такого рішення є сімейні зв’язки.

Як йдеться у результатах опитування Українського інституту майбутнього, це є вагомою причиною для 60% опитаних.

Крім цього, серед найбільш популярних причин повернутися на батьківщину українці називали звичний спосіб життя та безпеку. А ось найменш популярною причиною повертатися стало переконання, що діти мають рости та навчатися в Україні.

Серед тих громадян нашої країни, які вирішили не повертатися додому, найвагомішим аргументом були життєві перспективи, ситуація з безпекою та наявність роботи.

Зазначимо, що респондентам дозволили вибрати одразу три варіанти зі списку, а тому сума відповідей не дорівнює 100%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість українців, які залишили країну, зробили це з міркувань безпеки, а також через турботи про своїх дітей.

Теги:
#Україна #Біженці #Опитування