Патриотизм не главное: почему уехавшие за границу украинцы хотят вернуться домой

Большая часть украинцев хотят вернуться из-за того, что дома остались родственники

Большинство украинцев, которые выехали за границу после начала полномасштабного вторжения россии, намерены вернуться домой или рассматривают такую вероятность, а главной мотивацией для такого решения являются семейные связи.

Как говорится в результатах опроса Украинского института будущего, это является веской причиной для 60% опрошенных.

Помимо этого среди наиболее популярных причин вернуться на родину украинцы называли привычный образ жизни и безопасность. А вот наименее популярной причиной возвращаться стало убеждение, что дети должны расти и учиться в Украине.

Среди тех граждан нашей страны, которые решили не возвращаться домой, наиболее веским аргументом были жизненные перспективы, ситуация с безопасностью, а также наличие работы.

Отметим, что респондентам позволили выбрать сразу три варианта из списка, а потому сумма ответов не равняется 100%.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство украинцев, которые покинули страну, сделали это по соображениям безопасности, а также из-за заботы о своих детях.