Субсидію можуть призначити з травня: куди подавати документи на отримання виплат

Для розрахунку розміру субсидії використовуються доходи за друге півріччя 2022 року

В Україні настав неопалювальний період. Якщо ви не були раніше отримувачем субсидії або належите до певних категорій, яким треба подавати наново документи, доведеться заповнити заяву, декларація про доходи, а також додати інші потрібні документи.

"Телеграф" нагадує, що документи можна подавати онлайн, поштою та прийшовши особисто. Принести документи можна в будь-яке відділення Пенсійного фонду України. Туди ж їх можна скерувати поштою.

Що ж до онлайн можливостей подачі документів, то можна зробити це через вебпортал послуг Пенсійного фонду України, вебпортал "Дія" та мобільний застосунок Пенсійного фонду. Якщо субсидія призначається з травня — то доходи враховуються за другу половину попереднього року (за III-IV квартали 2022).

Виключенням є пенсіонери, яким рахується розмір березневої виплати. Якщо ж субсидію нарахують не з початку сезону, а, наприклад, з середини сезону то враховуватиметься розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця призначення виплат.

У Пенсійному фонді наголошують — отримати субсидію по розрахунках з травня можна подавши заяву протягом 2 місяців з початку сезону. Однак не раніше виникнення права отримати її.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що навесні та влітку суми субсидій зменшилися. В неопалювальний період допомога від держави на оплату комунальних послуг складає близько 350 грн.