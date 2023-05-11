Рус

Залишитесь без субсидії: українцям нагадали про популярну помилку під час подання заяви

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як правильно подавати документи на отримання субсидії Новина оновлена 11 травня 2023, 08:51
Як правильно подавати документи на отримання субсидії. Фото Колаж "Телеграфу"

Українцям нагадали про важливий момент при поданні документів на отримання субсидії

В Україні подати заяву на отримання субсидії можна кількома способами. При цьому кожен із них вимагає особливої уваги з боку потенційного отримувача виплати.

У Пенсійному фонді нагадали про популярну помилку, якої припускаються українці при пересиланні пакета документів поштою.

За даними відомства, до розгляду приймаються всі отримані документи, однак у деяких випадках на них відсутній підпис людини, яка хоче оформити виплату.

У ПФУ наголосили, що такі документи не розглядатимуться.

Як виправити помилку?

Пенсійний фонд дає виправлення 30 днів із дня подання заяви. Про допущену помилку громадян повідомляють будь-яким зручним способом: за допомогою дзвінка, смс, пошти чи електронної пошти, а також через "Дію".

Щоб оформити виплату, протягом 30 календарних днів претендент на субсидію має прибути до відповідальних органів та підписати відправлені раніше документи. Також можна надіслати нові документи, але вже з підписом.

Вказаний термін може бути продовжений, але з поважних причин. Наприклад, через хворобу заявника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частина переселенців може залишитись без субсидії.

Теги:
#Виплати #Комуналка #Субсидії