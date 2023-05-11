Залишитесь без субсидії: українцям нагадали про популярну помилку під час подання заяви
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українцям нагадали про важливий момент при поданні документів на отримання субсидії
В Україні подати заяву на отримання субсидії можна кількома способами. При цьому кожен із них вимагає особливої уваги з боку потенційного отримувача виплати.
У Пенсійному фонді нагадали про популярну помилку, якої припускаються українці при пересиланні пакета документів поштою.
За даними відомства, до розгляду приймаються всі отримані документи, однак у деяких випадках на них відсутній підпис людини, яка хоче оформити виплату.
У ПФУ наголосили, що такі документи не розглядатимуться.
Як виправити помилку?
Пенсійний фонд дає виправлення 30 днів із дня подання заяви. Про допущену помилку громадян повідомляють будь-яким зручним способом: за допомогою дзвінка, смс, пошти чи електронної пошти, а також через "Дію".
Щоб оформити виплату, протягом 30 календарних днів претендент на субсидію має прибути до відповідальних органів та підписати відправлені раніше документи. Також можна надіслати нові документи, але вже з підписом.
Вказаний термін може бути продовжений, але з поважних причин. Наприклад, через хворобу заявника.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що частина переселенців може залишитись без субсидії.